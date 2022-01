Es una historia conocida, un tenista enorme que sufre problemas físicos, tiene que parar, está meses sin competir, anuncia que vuelve, se prepara, se sumerge en la incertidumbre sin aclararse a sí mismo y al resto del mundo cómo regresará y en qué condiciones, pero lo hace y gana.

Es Rafael Nadal Parera, el tenista que siempre regresa aun cuando va contra en contradirección, en contra de la lógica y del paso del tiempo. Cuando a sus 35 años y castigado por las lesiones podría estar de vuelta de todo, lo ha ganado todo, cuando va contra su propio reloj biológico, emerge como un tenista top de nuevo, como un ganador, como el gran aspirante a lo que nadie ha conseguido.

El sueño del vigésimo primer Grand Slam está más cerca, lo que nadie tiene. Pero no se puede jugar persiguiendo fantasmas, se tiene que jugar centrado en cada punto, en cada juego, en cada gesto en interminables encuentros de tenis en los que pasas por todos los estados posibles. Nadal siempre consigue que los bajones no sean muy pronunciados, salvo problema físico grave, y a veces aun así, como ocurrió con el golpe de carlo frente a Shapovalov del que se pudo reponer. Rafa consigue que los socavones no sean importantes y aprovecha los momentos de partido, no se le suelen escapar. Ante Berrettini ha desplegado su mejor tenis en los dos primeros sets, ha cedido el tercero, pero no ha dejado escapar el cuarto, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Hace un mes y medio, ha recordado, todo era una incógnita. No sabía cómo estaría, no sabía cómo respondería su cuerpo. Mientras se preparaba para afrontar el arranque de 2022 todo eran preguntas, Carlos Moyá lo reflejaba en El Partidazo de Cope, no sabía cómo regresaría y estar en una semifinal de Australia ya les parecía increíble. Pero también decía que hay que tener en cuenta ante quién estamos, de quién estamos hablando. Dice Moyá para un entrenador de tenis, el que tiene él es el mejor trabajo del mundo, entrenar a Nadal.

La Academia ha compartido un vídeo con las palabras de Rafa e imágenes de este proceso en las que aparece con muletas en la Academia tras la intervención.

El ESFUERZO, el TRABAJO y el SACRIFICIO tienen su recompensa. ¡Gracias por tu ejemplo, @RafaelNada! ???? pic.twitter.com/W1tiyCHrDK — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) January 28, 2022

Nadal decía tras el encuentro en Eurosport que "empecé bien, jugué dos buenos sets muy agresivo. No quería permitirle que le pegase fuerte con la derecha, ya sabía que su principal golpe es cubrirse el revés con la derecha invertida. He jugado contra un gran tenista". Sobre el hecho de jugar bajo techo comentaba que "he jugado un par de veces en indoor antes del Abierto en Melbourne, no me encuentro mal en estas condiciones, he jugado muy bien esta noche".

Y qué es lo que más le sorprende sobre cómo se ha encontrado en su regreso: "siendo honesto todo,a la gente fuera quizá le resulte difícil creerlo pero la gente que ha estado conmigo en los últimos seis meses, seguramente entienda por qué era complicado jugar a este nivel, es difícil de explicar, me siento un afortunado. He jugado con una gran actitud, muy positiva, me siento de nuevo vivo, con un gran espíritu, estoy disfrutando. Ahora mismo no tengo mucha presión, realmente".

Así encara la batalla por el número 21, la final será contra Medvedev o Tsitsipas. A por la leyenda. Historia hecha, historia por hacer.