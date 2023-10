Propósito de enmienda del Palma Futsal

El Mallorca Palma Futsal está viviendo un inicio de temporada un tanto extraño. Tras haber arrancado de manera más que solvente, el conjunto mallorquín ha encajado dos derrotas en las dos últimas jornadas de competición ante Movistar Inter y Jimbee Cartagena respectivamente en dos encuentros en los que, como suele señalar Antonio Vadillo, entrenador del equipo palmesano, los errores puntuales han hecho decantarse la balanza del lado del equipo rival del Mallorca Palma Futsal. En ese sentido, hoy, en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará mañana al equipo de Palma con el Córdoba, Vadillo ha reconocido los problemas atrás.

"Estamos cometiendo errores groseros", ha admitido el entrenador del Mallorca Palma Futsal que ha querido recordar lo complicado de poder trabajar con regularidad con toda la plantilla debido a los compromisos que tienen los internacionales que tiene el Palma con sus selecciones. "Nos tenemos que adaptar", ha reiterado el propio Antonio Vadillo haciendo referencia a lo apretado del calendario en esta temporada 2023-24. Y es que aparte del partido de mañana miércoles, al Palma Futsal le esperan cuatro partidos más que jugar, uno de liga y los tres de la ELITE ROUND de la Liga De Campeones que se disputará en el Palau d´Esports de Son Moix la semana que viene.

"Quizá esa sea la razón de los errores. No el hecho de no poder entrenar todos si no la dispersión que ello conlleva. Intentamos mentalizar a los jugadores pero viajan con la selección, vuelven...El partido contra el Cartagena lo afrontamos con solo una sesión. El jueves nos llegaron ocho jugadores, entrenamos el viernes y el sábado viajamos. Ahora no vamos a tener mucho tiempo para entrenar pero el próximo parón por selecciones ya no es hasta diciembre así que aprovecharemos este tiempo para mejorar colectivamente porque tenemos muchos aspectos a mejorar pero el margen de crecimiento del equipo es grande", ha puntualizado Vadillo.