La UD Ibiza celebra la permanencia con Manu Molina recuperado tras el susto

Ya se sabía pero ahora es oficial. La Unión Deportiva Ibiza tenía los puntos que le daban la continuidad virtual en el fútbol profesional pero su triunfo en El Molinón Enrique Castro Quini le da la permanencia matemática.

El gol de Ekain, el hombre de los goles importantes, el que marcara el gol del ascenso en Badajoz y marcara también en los primeros triunfos tanto en Segunda como en Can Misses, sella esa permanencia. Su gran testarazo de cabeza a centro de Cifuentes en una magnífica jugada al cuarto de hora de partido contra el Sporting, significaba el triunfo a la postre y con ello 51 puntos en la tabla.

A falta de cuatro jornadas para el final del campeonato, el proyecto de Amadeo Salvo se consolida en la Segunda División, sin pasar ningún apuro clasificatorio. Hace tiempo que el presidente no dice nada, nadie sabe qué piensa y qué pasa por su cabeza para el futuro, a quién ficha como director deportivo, si sigue o no Paco Jémez, qué proyecto quiere hacer, cómo ha vivido estas semanas en las que el equipo parece recuperar por momentos sus mejores momentos de fútbol. Pero sin duda el hombre que diseñó este proyecto junto a su familia, que construyó sobre una idea, llevar a Ibiza al fútbol profesional, ha sido un éxito.

La UD Ibiza es una historia de éxito deportivo y de gestión, nadie lo puede dudar. Y todo el mundo en las pitiusas da por hecho que no se detiene aquí, que Salvo quiere un club de primera división. Ocurre sin embargo que en Segunda la mitad de la liga quiere estar en Primera, está formada la Liga Smartbank por un gran puñado de históricos que quieren volver a Primera, la liga más igualada de Europa es pura competitividad y si te descuidas pasas muchos problemas, que se lo digan a todo un Sporting, su rival de ayer, que está sufriendo esa falta de rumbo deportivo y se acerca peligrosamente al abismo.

Lo cierto es que aunque era un día de felicidad, Paco Jémez se mostró muy contrariado por cómo acabó su equipo el partido. Tras un buen primer tiempo, decía que el segundo tiempo le había parecido "una mierda". Y es que con un jugador menos el Sporting, quien tuvo las ocasiones en el tramo final del partido fue el equipo de Martí, clarísimas. "Estoy cabreado, están con uno menos y nosotros debemos tener herramientas para poder gestionar el partido y no lo hemos hecho, y eso que hemos hecho una primera parte excelsa".

El técnico reconoció que los cambios en el once, cuatro, con Álex, Morillas, Javi Pérez y Nono fueron para premiar a los que no están jugando, y que lo va a hacer en las cuatro jornadas que restan. En cuanto a los rumores en Gijón sobre su posible llegada, dijo que "me encanta la fabada es mi plato favorito, pero no voy a hablar de rumores teniendo el Sporting un entrenador".

Pasó el gran susto con Manu Molina.-

Manu Molina evoluciona bien del gran susto de ayer en El Molinón. En el primer tiempo, el centrocampista sufrió un violento choque con Gragera, consecuencia del cual cayó desplomado en el césped. De inmediato fue atendido por los compañeros y los servicios médicos le pusieron en la posición de seguridad. Fue un golpe durísimo porque el Molina iba corriendo y se encontró con el jugador del Sporting al girarse e impactó con la cara en el rival. Molina iba mirando el balón y no pudo percatarse de la presencia del jugador por lo que el impacto fue duro.

Tras ser retirado en camilla, desde la que el jugador hacía con el índice que no, que no le cambiaran, el jugador fue sustituido de inmediato y llevado a un centro hospitalario.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Posteriormente, tras las exploraciones y descartarse cualquier lesión grave, el jugador se incorporó a la expedición en el hotel como mostró el club.

El propio Manu agradecía las muestras de apoyo y al Sporting su trato. Se mostraba feliz por la permanencia matemática y regresa con la expedición a la isla.