Pep Sansó cogió la batuta de la Federación Balear de Fútbol (FFIB) tras la renuncia de Miquel Bestard hace ahora casi un año. Fue el 30 de Julio de 2022 tras una renuncia por sorpresa y que desconocía todo el mundo del fútbol. Sansó, ex director de la Escuena Nacional de Entrenadores, ya era hacía tiempo la mano derecha de Bestard.

Su misión era pilotar la Federación hasta el siguiente proceso electoral, que tocará en 2024. Sansó ha aclarado en los micrófonos de Cope que se presentará y que su intención es continuar el trabajo ya empezado. Por ahora se desconoce si habrá alguna otra candidatura.

"En teoría en el 2024 hay elecciones. En condiciones normales sí me presentaré.¿Competencia? no lo sé, es igual en todo caso. El equipo de trabajo que formamos pensamos que aún hay labor por hacer. Mi etapa era interina para hacer la transición hacia unas elecciones" decía en Deportes Cope Baleares.

Uno de los asuntos de la semana en el fútbol balear y que no ha dejado nada contentos a los dos clubes de Primera RFEF, UD Ibiza y Atlético Baleares, es la composición de los grupos de la categoría decidida en la RFEF por todas las territoriales. En el grupo hay desplazamientos complicados, ya no están con los equipos catalanes y ahora están la zona valenciana y murciana, andaluza, extremeña, Madrid además de Ceuta y Melilla. Sansó revela que la territorial balear apostó por la partición Este/Oeste pero que se impuso por mayoría la Norte/Sur:

"Nuestra territorial votó Este/Oeste y ganó en cambio por mucho la propuesta Norte/Sur. La gente tiene muy poco presente el problema de insularidad que tenemos. Siempre hemos de coger un avión y adaptarnos a las frecuencias, durante muchos meses es diferente a la de estos meses de verano. Y luego Mallorca es una cosa e Ibiza es otra. Por ejemplo en tercera entre las propias islas el de Menorca ha de ir a Mallorca y luego Ibiza, y el de Ibiza a Mallorca y luego Menorca. Y no hablemos de Formentera, que tiene tres saltos. Todo esto a veces no se tiene en cuenta. Si no sufres el problema no lo ves. Lo que queríamos era poder ir a donde hubiera un aeropuerto cercano, no ir a Madrid y tener que coger tanto autobús".

Sobre el sobrecoste económico para Ibiza y ATB indica que "tampoco ese un gran argumento, la Federación te paga el avión y el hotel, pero no es este el tema. Las ayudas son muchas, es el tiempo que tienes que invertir para cada desplazamiento".

Ampliación de la Federación.-

Otro de los asuntos pendientes sobre la mesa del presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears es la ampliación de la sede federativa de Son Malferit. Había un proyecto de ampliación importante para incorporar entre otros servicios el Comité de árbitros. Pero Sansó es prudente en este tema:

"Con el anterior presidente la idea era una gran ampliación de la Federación. A nosotros nos asusta un poco hoy en día, sobre todo tal y como están los materiales de construcción. Sí pensamos en una obra para que el Comité Balear de Árbitros pueda venirse. Ya vinieron los entrenadores, pero aún no tenemos claro cuándo empezaríamos, es una inversión importante. Hay una serie de departamentos que necesitan una inversión para dar un servicio adecuado".

Precisamente en torno al fin de ciclo de Tomeu Riera Morro como presidente del Comité Balear de Árbitros, que será en 2024, Sansó tiene claro que el presidente nuevo ha de ser propuesto por él, como se viene haciendo de una terna de candidatos propuestos por el presidente de la Federación, ante la vieja reivindicación de muchos árbitros que elegir ellos a un presidente sin pasar por la Federación:

"El presidente de los árbitros es de la Federación. El presidente de la Federación es quien ha de escoger al presidente de formación, presidente de árbitros, entrenadores, delegado de Menorca y de Ibiza. Sino tendría todo poco sentido. Muchas veces en el fútbol tradicional que era que en la propia federación había diferentes federaciones. Hemos de ir todos juntos. ¿Quién presidirá los árbitros? uf, ya veremos, ha de ser de ese ámbito sin duda".

En cuanto a la nueva administración que sale de las recientes elecciones autonómicas y municipales, Sansó le envía este mensaje a Govern, Consell y Ayuntamientos: "Como presidente lo que más pediría es que no nos interpreten como un deporte de competición sino una labor social. Nuestra fuerza son todos estos partidos y todas estas familias que se mueven cada fin de semana. Nuestros clubes hacen una labor de dar valores y hacemos un trabajo de sociabilización. Es lo que se debe reconocer al fútbol todo esto, es mucho más que competición y a veces no hemos sido capaces de tener en el fútbol un relato adecuado".

