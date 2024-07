Pep Lluís Martí: "Vengo a un proyecto profesional"

Han sido casi tres semanas de silencio, de pasar el duelo de finiquitar antes de hora una temporada en la que la UD Ibiza no ha podido disputar el ascenso (no pasó el primer corte), pero desde hace unos días el club ya está dando sus primeros pasos en el nuevo proyecto.

Además de 11 bajas y dos renovaciones (Eugeni y Jesús Álvarez), el movimiento principal es la contratación de Pep Lluís Martí como entrenador. Este martes ha sido presentado el técnico mallorquín, que transmite ilusión por volver a los banquillos y tomar las riendas de un proyecto ambicioso. Porque si algo ha querido dejar claro el presidente Amadeo Salvo es que el proyecto sigue siendo ambicioso, pensando en el ascenso, más allá de cuáles vayan a ser los números, el presupuesto. Afirma Salvo que "aún lo estamos confeccionando", recordando que "este año ya no contamos con la ayuda al descenso", que la pasada temporada fue de alrededor de un millón de euros.

Martí ha dicho que le convenció para aceptar el reto: "gracias a las personas que han confiado en mí por la ilusión que ponen en este proyecto. No hay nada que me guste más que entrenar y estar en el fútbol profesional, vengo a un club profesional, todo lo que me ha transmitido es profesional".

Sober la temporada pasada y los jugadores que continúan, indica el técnico que "vemos una plantilla que lo ha demostrado (su valía). Cuando uno hace una temporada extraordinaria y se queda a las puertas, yo he tenido la desgracia de qeudarme a las puertas de un ascenso en dos ocasiones y sé lo que es esto, he estado dos veces a punto de subir a primera, te queda una gran decepción. Pero te demuestra que era una muy buena plantilla y buenos futbolistas para lo que se estaba persiguiendo. Estos jugadores que se van a quedar están más que preparados para aceptar el reto de llegar lo más lejos posible".

En cuanto a la confección de la plantilla, indica el entrenador que "será conjunta, desde el primer momento que quedamos de acuerdo ya hemos ido hablando lo que pensamos que nos puede ir mejor, aportando yo unos que creo que nos pueden ayudar, ellos otros, e intentando llegar a un presupuesto que tampoco es tan fácil como queremos porque sino llegaríamos a un montón de jugadores, pero nos entenderemos".

El presidente Amadeo Salvo indicaba que "iniciamos un proyecto con la misma ilusión de siempre. Cuando uno se lleva una decepción la vida continúa y para ilusionarse. Estamos trabajando en el proyecto, con un técnico con experiencia y categoría para lider el proyecto".

Salvo no ha querido hacer mucho caso a las valoraciones en el exterior sobre la consistencia del club, "no hago caso de rumores de bar" decía. El presidente dice que "la afición ya me conoce, el hecho de que esté Martí aquí ya demuestra nuestras intenciones, no hace falta redundar más".