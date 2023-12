El peor arranque en casa del RCD Mallorca en 40 años

El paréntesis de la Copa del Rey no oculta la preocupación en el mallorquinismo que aún no ha visto una victoria de su equipo en casa, ya que en Son Moix el RCD Mallorca acumula en casa seis empates y una derrota. Algo que de nuevo tendrá ocasión de revertir este fin de semana ya que vuelve a jugar en Son Moix ante la visita del Sevilla FC.

Hay que remontarse muy atrás en el tiempo para encontrar un arranque tan malo en casa de los bermellones. Desde hace más de tres décadas el Mallorca no encadenaba seis empates consecutivos en casa, fue en la temporada 1990-91 como desvelaba Pedro Martín en Tiempo de Juego. Pero un dato aún peor es que este arranque de siete partidos en casa sin conocer la victoria empataba con la peor racha local del Mallorca de hace 40 años.

Era la temporada 1983-84 cuando el Mallorca entonces dirigido por Marcel Domingo (y que posteriormente también sería dirigido Serra Ferrer y Koldo Aguirre para acabar descendiendo) no lograba ningún triunfo en el Luis Sitjar en las siete primeras citas y no sería hasta la octava cuando llegaría la primera victoria. Formaban en aquel Mallorca Zubeldia, Zuviría, Gallardo, Sabido, Izquierdo; Riado, Paco Martínez, Delgado; Barrera, Armstrong, Verón. Y también contaba con jugadores como García Mallo, Damián Amer, Tirapu, Higuera, Orellana, García Jiménez, Fortunato, Salvuri, Orellana o Crespí.

En aquella temporada, el Mallorca empató ante el Zaragoza, perdió ante el Barcelona, empató ante Sevilla, Athletic, perdía ante el Sporting y el Real Madrid, para acabar la racha empatando ante el CD Málaga.

En el presente curso, los bermellones arrancaron con derrota ante el Villarreal en el mes de Agosto, posteriormente han empatado en Son Moix con Athletic, Barcelona, Valencia, Getafe, Cádiz y Alavés. Si bien los últimos han sido rivales directos, es de destacar el rendimiento aceptable ante equipos en teoría superiores como el Barça, al que a punto estuvieron de ganar, Athletic o Valencia.

Pero la situación es más que preocupante porque la parroquia ve con desesperación cómo el equipo no está ganando a sus rivales directos en casa. El dato que más preocupa es la falta de gol, en los últimos seis partidos el Mallorca ha marcado un gol, fue el de Abdón ante el Cádiz. Antes se quedaron sin ver portería ante Real Sociedad, Getafe, Betis, Atlético y el pasado domingo ante el Alavés.

Si se cuentan las ocasiones claras ante el portero rival que ha tenido Cyle Larin, es increíble el pobre bagaje y que el canadiense lleve cero goles en la liga. Larin parece ver gigantes en los porteros rivales, de hecho en muchas ocasiones parece que después de hacerlo todo bien, acaba rematando apuntando al portero en lugar de colocar, lo que da prueba de una alarmante falta de confianza.

Fue el propio técnico rival, Luis García, quien en su retorno el pasado domingo se mostró convencido de que saldrán adelante en cuanto recuperen a Muriqi y Larin acabe viendo portería. "Hubiera ido yo hasta Valladolid a buscarlo si hubiera podido" decía el ex del Mallorca sobre el delantero bermellón.

Javier Aguirre ha contado con la confianza del club, que en ningún momento ha cuestionado su trabajo públicamente ni se han deslizado señales de posible relevo. El propio Aguirre sabe que si no gana antes de Navidad cabe la posibilidad de que no se coma el turrón como técnico del Mallorca. "Llevo mucho en esto, sé cómo funciona el fútbol" ha repetido en varias ocasiones.

No se puede decir que el equipo no pelee, no dispute, no ponga ganas, sí se ve un equipo desorientado y frustrado. En el primer tiempo ante el Alavés se quiso jugar a lo que no saben y no fue hasta el segundo tiempo cuando recuperaron sus señas y crearon más peligro en la portería de Sivera.

Este miércoles toca el Valle de Egüés de Segunda RFEF, un paréntesis en el que Aguirre querrá comprobar seguramente si Larin ve portería, ver a algún jugador que puede necesitar como Javi Llabrés, quién sabe si Dani Luna, jugadores diferentes a los que no ha dado oportunidades, en el caso de Llabrés más que minutos residuales, o un defensa con poco protagonismo como Van Der Heyden. El sábado llegará el Sevilla en plena crisis, un partido de nervios (21h).