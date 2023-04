No será un partido cualquiera para el Atlético Balares. En plena recuperación de los hombres de Tato y huida a toda velocidad de la zona de descenso, los balearicos afronta nun desafío de Primera División. Los balearicos van a jugar en un campo de Primera y con un ambiente de Primera División.

Nada menos que 20.000 espectadores al menos estarán en el Estadio Enrique Roca (Nueva Condomina). Los 12.000 socios que tiene el Real Murcia se verán reforzados por los 8.000 que ya han comprado su entrada para una matinal de domingo que se ha animado por parte del club para fomentar la asistencia al recinto pimentonero. De hecho el club ha pedido a los abonados que no puedan acudir que liberen su asiento, se busca el lleno de un estadio para 31.000 espectadores.

Para algunos de los jugadores del Atlético Baleares será la primera vez que juegan un ambiente así,no será el caso de jugadores de larga trayectoria en el fútbol profesional como Xisco Jiménez, Laure, René, Dani Nieto, o presencia en clubes profesionales como Dioni, Carlos Julio, Cordero, Petcoff, etc pero sí va para otros miembros de la plantilla

Los balearicos no pueden contar con Marc Baró por sanción, por lo que tendrá que improvisar el técnico un lateral izquierdo ya que los otros dos son baja médica, Forniés y Jesús Álvaro (ya sin ficha). Carlos Julio podría ser el elegido.

En los últimos cuatro partidos, el Atlético Baleares es el mejor equipo con 10 puntos, por los ocho del Real Murcia junto a Barça At. y Nástic. El equipo blanquiazul aún no ha logrado nada porque el descenso sigue muy cerca. Además se medirán dos de los mejores goleadores de la temporada, el balearico Dioni frente al ex madridista Pedro León, ambos con 13 tantos, y en el caso del murciano siendo jugador de banda.













