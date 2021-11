Un partido con sabor a final para el Palmer Alma Mediterránea

No hay plan B dice el presidente Guillem Boscana en Deportes Cope Baleares porque hoy sólo contempla ganar. No quiere situarse en otro escenario, que sería una séptima derrota y que según anunciaba el presidente no significaría ninguna medida drástica, ni de banquillo ni de jugadores. Es un partido ante el Juaristi de Azpeitia (el club es Irurgi) con sabor a final esta noche a las 20:45h, en medio del peor arranque que ha tenido el club en la Liga LEB Oro. La pasada temporada fue un 1-5 el arranque.

Un equipo nuevo hace un año y un equipo nuevo este año. Es un proyecto cortoplacista y condicionado, pero ya lo sabían. Son las reglas con las que se han propuesto jugar y por cierto jugar muy bien la pasada temporada. Pero está claro que construir un proyecto nuevo, un nuevo equipo cada temporada, es una tarea compleja. La noticia sería que funcionara a la primera pero aun así nadie esperaba un arranque tan drástico, ninguna victoria en seis partidos, en los que han estado en la pomada en la mayoría, incluso con dos prórrogas como ante Alicante, pero que no han ganado. Y así hasta llegar al encuentro que todo el mundo señala como que debe ser punto de inflexión, otros dicen tocar fondo, otros dicen simplemente algo que no puede repetirse.

El propio presidente Guillem Boscana señala en Cope que para él es inconcebible que su equipo "baje los brazos a los cinco minutos" en referencia a lo ocurrido en San Sebastián el pasado domingo. Un partido que debe servir para aprender muchas cosas sobre ellos mismos señalan los técnicos Álex Pérez y Pau Tomàs.

Hacía tiempo que un partido de baloncesto no generaba tanto interés informativo, que no de público, porque todo el mundo teme que esta noche se juegue en familia. El horario no acompaña, 20:45h, pero por supuesto los resultados tampoco. Estarán los fieles, los que quieren ver si esos chicos se levantan. Porque no hay que olvidar que es un equipo de chavales, con cualidades y con talento indiscutible algunos de ellos, pero talento en desarrollo. Como ocurrió el año pasado, un ejercicio que el técnico Álex Pérez no quiere que se invoque más porque cree que les daña la comparación.

Y es que Pérez quiere centrarse en la actual contrucción de un equipo del que sólo hay un jugador en pista de la pasada temporada, Pol Figueras, un jugador golpeado además por la pérdida de su madre esta temporada y que está haciendo ese esfuerzo invisible por dar lo mejor de sí mismo cuando nadie, y menos alguien joven, está preparado para asumir tan pronto una pérdida.Pero Pol es el capitán y el más "veterano" (los otros dos del año pasado están lesionados, Olle y Suscavcevic), y no ha querido borrarse en ningún momento o darse un tiempo.

El Palmer está diseñado para ser un equipo dinámico, que corra si puede, defender agresivo y llevar un ritmo muy alto, pero ha adolecido de tiro exterior, un grave problema sobre todo si además no tiene un potente juego interior. Para eso se ha fichado a Van Beck, que ya anotaba 15 puntos en el último partido. Chicos jóvenes que quieren hacerlo bien pero que tienen la tentación de buscar el propio desarrollo en lugar del colectivo. Es un equipo de paso y convencer a todos de que sólo como equipo van a brillar individualmente es la tarea de Pepe Laso y los dos técnicos, Pérez y Tomàs.

Fjellerup, el jugador con más talento del equipo, tira muchas veces de su repertorio cuando ve que el equipo no va, pero hacerlo sin ton ni son o decidir cuándo hacerlo y cuándo es relevante. El equipo necesita combatividad, y en ese aspecto Ruesga es un jugador llamado a seguir aportando.

Un repaso a las estadísticas deja al equipo muy mal. Es el equipo con menos valoración de la LEB Oro, el menos anotador con 67.8 puntos, el segundo peor en asistencias, el peor en tiros de tres y el segundo peor en tiros de dos, el peor en tiros libres. Sólo destaca curiosamente en el rebote, quinto mejor equipo con Fjellerup como tercer reboteador defensivo de la liga.

Se miden a un equipo que ha sido capaz de ganar a Estudiantes hace un par de jornadas y que viene de perder en Alicante. Un equipo de un pueblo de 14.000 habitantes como Azpeitia y que acaba de llegar a la categoría, con un par o tres de jugadores con experiencia en la liga pero que compite , como todos. Así es la LEB Oro y hoy sólo le vale ganar al Palma.