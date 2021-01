Parera pide en redes que el Mallorca le deje salir en este mercado de invierno

Pocas horas después de la eliminación copera del Real Mallorca, el equipo mallorquinista se ha encontrado con otra noticia inesperada y es que Miquel Parera, portero bermellón que ayer fue titular en el encuentro ante el Fuenlabrada en la Copa del Rey ha pedido a través de sus redes sociales que el club mallorquinista le deje salir del club y seguir su camino como futbolista. Lo ha hecho respondiendo a un mensaje en el que el periodista Álvar Moreno señalaba que el club buscaba un guardameta para incorporarlo a su disciplina.

Hoy, el propio Parera ha escrito respondiendo a ese tuit lo siguiente: "Ojalá sea verdad y encuentren un buen portero! Después de tres mercados pidiendo salir cedido, dejándome el año pasado como tercer portero el último día de mercado cuando se me había asegurado que no sería así" añadiendo el cancerbero: Solo pido que me dejen seguir mi camino. He dado todo por el club desde que tenía 12 años, me he entregado al máximo y hemos conseguido cosas muy bonitas juntos. Por todo esto creo que merezco poder salir dignamente de la que considero mi casa".

Según ha podido saber Deportes Cope Baleares, el jugador está molesto con los responsables del área deportiva del club bermellón ya que no están facilitándole las cosas para poder salir del club y además Parera sospecha que el club tampoco quiere renovarle y por ese motivo el jugador habría tomado la decisión de hacer pública su petición. Un equipo de Segunda B podría ser el destino de Parera y, en ese sentido, el Real Murcia parece ser el club más interesado en hacerse con los servicios del guardameta mallorquín.