Parera, el héroe inesperado del fin de fiesta

El héroe inesperado del fin de fiesta en Son Moix fue el portero Miquel Parera. Inesperado por ser un habitual suplente, por el poco protagonismo que ha tenido excepto en las pocas veces que le ha tocado jugar tras cuatro años compartidos con Manolo Reina.

Un jugador que siempre ha sumado, criado en casa, de Manacor, y un portero que ha madurado en los últimos años dando una respuesta adecuada cuando le ha tocado jugar. Miquel Parera ha demostrado que se podía confiar en él.

Sin embargo, la incomprensible postura del club de no renovarle hizo que se supiera que iban a ser sus últimos momentos como jugador bermellón. Luis García decidió darle la titularidad en los partidos de Tenerife y ante el Zaragoza, incluso en este último encuentro en casa estrenando capitanía. El de Manacor tuvo una buena actuación, igual que en Tenerife, y en la fiesta del ascenso el capitán Reina tenía sentidas palabras para su compañero, diciendo que había sido un placer compartir puesto con él y que Parera le había hecho mejor portero y mejor persona.

Parera agradeció las palabras de Reina y dijo que "cuando llegué al primer equipo me encontré un grupo de personas espectacular, además de la calidad futbolística también la parte humana era increíble. Lo que hemos conseguido se ha de valorar, no es nada fácil, hemos sufrido y hemos pasado momentos difíciles pero al final todo ha valido la pena".

Ahora Parera se marchará probablemente a un Segunda División, en Enero el manacorí ya quiso marcharse ante la falta de oferta del club para renovarle, quería jugar ya que no se iba a quedar en el RCD Mallorca, pero el club no se lo permitió porque no había recambio, luego llegaría Koke y entonces ya fueron tres porteros. El de Manacor borró de su mente lo ocurrido en Enero y se centró en ayudar al equipo.

Su caso recuerda mucho al de Tomeu Nadal, otro portero de Manacor que tuvo que marcharse dos veces ante la falta de interés del club por renovar su contrato y contar con él y finalmente triunfar en el Albacete.