El Palmer Palma renace en Son Moix

Lo dijo Pau Tomàs tras el partido. "Se ha visto por fin el equipo que somos". Razón no le faltaba a uno de los dos entrenadores del Palmer Alma Mediterránea Palma. Hasta la fecha, por un motivo u otro, el equipo palmesano no había podido disponer de su plantilla completa. Ayer, ante el Leyma Basquet Coruña, el equipo de Son Moix sumó un triunfo con un gran trabajo de todo el equipo no pudiendo contar, eso sí, con Pavel Marinov ya que el búlgaro no se recuperó de las molestias que le han impedido jugar en los últimos partidos y tuvo que ver el encuentro desde el banquillo

Los mallorquines completaron un espectacular tercer cuarto que fue la base de la victoria ante los gallegos en un partido en el que emergió la figura de Pol Figueras, capitán del equipo, completando un gran partido en el que anotó 15 puntos, repartió once asistencias, capturó ocho rebotes y robó 4 balones siendo parte más que importante para un triunfo que permite mantener las esperanzas de salvación de los mallorquines que ahora afrontan un fin de semana sin partido que jugar debido al parón de selecciones por las ventanas FIBA

Apoyados por un Son Moix que presentó un gran ambiente, el equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez se reivindicó con una gran labor colectiva y con jugadores como Robert Cosialls o Tomas Pavelka dejando una muy buena imagen. Pese a su buen tercer cuarto, las cosas se le complicaron en el último tramo de partido a los isleños dado que el Leyma Coruña recortó distancias en el marcador con un inspirado Zach Monaghan que, a base de triples, llegó a poner un complicado 88-85 en el marcador aunque finalmente un mate de Kostas Kostadinov dejaba el partido en 91-88 para lograr la victoria