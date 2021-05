El Palmer Alma Mediterránea buscará el sábado la semifinal de ascenso a ACB

El deporte ha traído la emoción y la alegría a una sociedad que se despierta como puede de su letargo forzado. Baleares se abre al mundo en espera de poder reactivar su economía, el empleo, pero mientras todo eso ocurre es el deporte el que está dando una inyección de ánimo y competitividad. No cabe duda de que el deporte está siendo el Rey del ocio en Baleares a falta de otras posibilidades. El ascenso a Primera del RCD Mallorca, el ascenso a Segunda de la UD Ibiza,el final de temporada del At.Baleares que fue excelente, la gran temporada del Palma Futsal que ahora afrontar el playoff y también un Palmer Alma Mediterránea que ha enorgullecido a la parroquia del baloncesto por su forma de competir, anoche ante casi 1000 personas en el Palau de Son Moix.

El equipo dirigido por Álex Pérez y Pau Tomàs llegó por méritos propios al playoff y se propuso disfrutar ganando, no estar por estar o como un premio final de trayecto. Pasará lo que pase, que ya se verá, en el tercer partido que anoche forzaba Palma y que se disputará el sábado en Lugo, pero nadie duda de que el Bahía San Agustín está preparado para competir.

En un gran partido de baloncesto el Palma superaba a un equipo que les supera en mucho y con una gran plantilla. Breogán es uno de los favoritos para ascender a la liga ACB y en los tres duelos precedentes Palma no había podido con ellos. Tanto en la segunda fase de liga como en el primer encuentro de playoff el pasado sábado.

Estaba claro que había que tirar de ese ardor competitivo que han demostrado los chicos del Palmer para marcar un ritmo alto, defensiva muy intensa y transiciones rápidas además de mejorar el acierto exterior. El primer cuarto de Palma fue supersónico, con un gran acierto en el triple 21-10. La primera parte que completaba era extaordinaria, 43-30. En Breogán su mejor jugador Larsen aguardaba en el banquillo. Las cosas iban a cambiar en la segunda mitad con un arranque de tercer cuarto de gran nivel de Breogán, con Larsen repartiendo juego y anotando y con un movimiento de balón supersónico de los de Diego Epifanio que encontraban sitio para tiros liberados. Parecía que podía fundirse el ardor local ante la calidad de la plantilla lucense. Jugadores como Larsen, Sollazzo, Sergi Quintela, un atinado Ahonen y un también certero Soluade entre otros hacían temer lo peor.

El Palmer no se descompuso y siguió picando piedra para ser intenso en defensa a pesar de la corta rotación empleada ayer por los técnicos. Llegados a la hora del ser o no ser, no había tiempo para un bajón en el partido y lo fiaron casi todo al rojo. Es decir apuesta segura, al quinteto Pol Figueras, Kullamae, Harrell, Jacobo Díaz y Jawara se añadieron McDonnnell, Raffington y apenas unos segundos de Suscavcevic. Una actuación muy coral en el primer tiempo de Palma dio paso en la segunda a la hora de los jugones, con Harrell sumando un doble-doble de 17+13, buenos porcentajes de dos y malo de tres, 1/8. Quien estuvo acertado de tres fue Kullamae, el hombre de las bolas calientes, el jugador que emergió como MVP del encuentro en los minutos de la verdad, 24 puntos 3/6 T2 y 4/8 T3, sin fallo desde la línea de personal, 6/6.

Quisieron pararle como pudieron pero no hubo manera, si se le quería taponar acababa sacando personal, probó todas las distancias el estonio, también el medio rango con alguna bombita. Kullamae está llamado para otra categoría y todos lo saben, como Harrell, un jugador de nivel superior a una LEB Oro y como posiblemente ocurra con jugadores como Pol Figueras y Jacobo Díaz. No es desdeñable la clase de Jawara, siempre tomando buenas decisiones, generando juego desde lo alto y la garra de McDonnell, cuántas pelotas de baloncesto tiene el norteamericano.

Breogán lo intentó hasta el final pero sabiendo que no iban a poder aguar la fiesta en casa y así fue. El Palma quería ganarles por primera vez y sobre todo quiere pasar a semifinales del playoff. No es fácil que ocurra ante el potencial de la plantilla de Breogán, con rotación más larga y más jugadores capaces de hacer daño pero el equipo mallorquín tiene la brillantez de la inconsciencia juvenil de su equipo. Igual que olvidaron pronto la derrota en Lugo ahora estarán convencidos de ganar el sábado.

Álex Pérez confia en que es posible: "si yo fuera Breogán estuviera asustado después del partido de hoy. De ver que Larsen no está en ritmo y no tienen tiempo de descansar, de que nosotros podemos estar bastante frescos. Vamos con opciones de pasar a semifinal, será un partido durísimo como el primer partido pero los chicos han visto que podemos. Se han llevado el premio de un tercer partido y ante 1000 personas".

"Allí teníamos el mismo plan de partido para cortar el ritmo a sus jugadores clave, teníamos la duda de Larsen y teníamos la duda de si estaba o no, queríamos correr mucho, cuantos más partidos pasen mejor para nosotros, somos más fuertes y jóvenes y recuperarmos antes. Es un premio estar en el playoff y hemos forzado un tercer partido. Los chicos están contentísimos y además han sentido el público que no habían sentido el pabellón así hasta ahora, están con un subidón que sólo piensan en ganar el sábado".

Sobre el tercer cuarto cuando Breogán les pudo dar caza, decía que "los partidos son altibajos. Lo importante es recuperarse de esos altibajos, tenemos un ritmo alto y siempre nos ha pasado. Hemos tratado de jugar con los tiempos muertos. Es como la vida, subir y bajar".

El ambiente en Son Moix se pareció al de las grandes ocasiones, con la presencia ya autorizada de casi 1000 aficionados, hubo representación institucional, era día grande, podía ser además el último día del curso, y estuvieron el alcalde Palma José HIla y la Consellera d'afers socials i esports, Fina Santiago ,además de Andreu Serra del Consell de Mallorca. La Federació de Bàsquet de les Illes Balears también estuvo representada por Juanjo Talens y Pedro Terrasa, presidente y vicepresidente.