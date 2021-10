El Palmer Alma Mediterránea 2021-22 se presenta: nuevas ilusiones, mismas incógnitas

La octava temporada consecutiva en la LEB Oro del Imprenta Bahía San Agustín arranca esta semana. El equipo mallorquín repite nombre comercial Palmer Alma Mediterránea y también un proyecto incógnita. Nadie negará que la pasada temporada fue una de las grandes revelaciones del campeonato y que un equipo lleno de juventud pero también de talento dio buenas tardes de baloncesto.

El proyecto se reinicia con las mismas coordenadas y esperando que no haya ningún apagón como en las redes sociales en las últimas horas, aunque es un riesgo que corren dada la inexperiencia de la plantilla. La juventud se asocia al crecimiento, la ilusión, el vigor, todas esas cualidades las tendrá el equipo, pero también a la inexperiencia y la falta de conocimiento acumulado, esto en deporte significa vivir al límite o tratar de que un equipo crezca según va acumulando minutos.

Son las premisas de este Palmer que ayer se presentaba en las Bodegas Blanca Terra con la ausencia de Amadi Ikpeze que ha viajado a Nueva York y el mensaje del presidente Guillem Boscana, uno de los más veteranos de la competición. Porque si sus equipos cada vez son más jóvenes, sin duda él es uno de los dirigentes que más años lleva al frente de un club de baloncesto de toda la competición.

De la plantilla de la pasada temporada tan solo continúan Olle Lundqvist, que no ha podido jugar en la pretemporada y al que se cuida esperando que esta temporada el físico le permita jugar, cosa que no ocurrió la pasada campaña. El capitán Pol Figueras llamado a ser el director de orquesta y que ha sufrido en las últimas semanas la triste pérdida de su madre. El otro jugador que continúa no estará en la pista porque es el pívot Milan Suscavcevic, lesionado de gravedad.

Continúan al frente del equipo los mismos técnicos, Álex Pérez y Pau Tomàs, que forman una singular dirección de equipo pero no menos efectiva visto lo visto, bajo la tutela de Pepe Laso que sigue dirigiendo las sesiones matinales del equipo. La plantilla está formada por los bases Pol Figueras y Marc Peñarroya, escoltas Víctor Moreno y Lundqvist, los aleros Máximo Fjellerup y Fausto Ruesga, los ala pívots Yannis Mendy, Joel Kanyinda, Kostas Kostadinov y el todavía recuperándose de una lesión Bautista Lugarini, y el pívot Amadi Ikpeze.

La lesión de Suscavcevic ha hecho perder centímetros al equipo porque Mendy no es el mismo tipo de jugador, tiene menos centimetros, así que tan solo con Amadi como cinco es probable que el equipo juegue con quintetos pequeños y que dadas las características de algunos de sus mejores jugadores, como el argentino Fjellerup vaya a ser un equipo que quiera buscar las transiciones rápidas y correr, apostando claramente por una defensa agresiva, ya seña de identidad del pasado curso.

El domingo arrancan temporada en casa, en el Palau de Son Moix, ante Melilla. El presidente Guillem Boscana deja claro de nuevo que el objetivo es "salvar la categoría por supuesto pero hay que pensar en algo más. No concebimos un objetivo que sea más bajo que el de la temporada pasada. Siempre hay que ser ambicioso y optimista y como mínimo tenemos que pensar en igualar lo del pasado curso. El equipo está en una fase embrionaria, pero el hambre en sus ojos. Su juventud y ganas de crecer me hacen ser optimista respecto a los objetivos que tenemos".

El domingo a las 18h arranca una nueva temporada en la segunda división del baloncesto español en Son Moix con la visita del Melilla. Después vista a Granada en el día de la hispanidad, sólo dos días después y visita del Estudiantes. Arranque con curvas.