Paco Jémez: "Este equipo tiene mucho potencial"

Dicen que año nuevo, vida nueva. Más por un propósito que por la realidad que supone el giro en el calendario. Pero los buenos propósitos a veces se ven acompañados de actos, como el de la UD Ibiza que aprovechó el parón navideño para cambiar de entrenador.

Así que con la entrada del año se estrenaba Paco Jémez en el banquillo celeste, lo hacía en Fuenlabrada con el equipo diezmado por las ausencias por positivos, sobre todo en medio campo, con las ausencias de Manu Molina, Appin, Javi Pérez, Fran Grima, además de la lesión de Gálvez.

Con estos condicionante y habiendo trabajado sólo una semana y con media plantilla, la UD Ibiza de Paco Jémez ganba 1-2 en el Fernando Torres con goles de Goldar en la primera mitad y de Davo en la segunda. En medio un penalti en el descuento del primer tiempo de los de VAR, de los que Medina Cantalejo prometió revisar para no seguir con el abuso del videoarbitraje. Sin embargo, no fue éste el día. Un salto de Juan Ibiza para despejar de cabeza impactaba accidentalmente con la mano en la cara de Zozulia que no había saltado. El árbirtro Caparrós Hernández no vio nada, pero como suele suceder en estos penaltis de VAR el delantero se quedaba tendido en el terreno de juego. El colegiado del VAR, Vikandi Garrido le aconsejaba que fuera a verla. Tras ver el monitor, Caparrós pitaba penalti. Juan Ibiza no entendía nada y además se llevaba la amarilla al entender el colegiado que había sido un golpe voluntario.

Una UD Ibiza que en la primera parte le costó mucho llegar a la portería contraria ante la presión adelantada del Fuenlabrada, no tuvo apenas posesiones largas como solía. Si algo quiere Paco Jémez es que el equipo sea valiente con el balón y atrevido para ir arriba a presionar. Algo se empezó a ver tímidamente. Los cambios sustanciales se dieron en algunas posiciones, empezando por la de portero, Álex Domínguez debutaba como titular en la liga haciendo un partidazo, lo que no desmerece la gran temporada que estaba haciendo Germán. Habrá que ver si fue condicionado por los positivos y no poder entrenar o porque es su elección. En medio campo se dieron los cambios también importantes, con un nuevo doble pivote, Diop y Javi Lara. Es cierto que no tenía al resto de medios centros disponibles, pero Paco dejaba claro que a Lara lo ve ahí, que lo va a emplear ahí y no en la banda como solía jugar con Carcedo.

Paco Jémez se mostró desconcertado con el penalti, pero antes era preguntado por su vuelta a los banquillos: "lo de volver al banquillo es como ir en bicicleta, no se olvida. Pero echaba de menos esas cosquillitas antes del partido. He estado un año y pico sin sentirlo y me viene bien. Ya ha tenido el descanso. La victoria es el regalo al empezar una nueva era con un nuevo equipo y un nuevo club. Pero nos queda trabajo. Es verdad que es competitivo y generoso en cuanto al esfuerzo pero aún estamos lejos respecto a lo que puede dar este equipo".

Al técnico lo que más le gustó fue "la segunda parte, en la primera no sé si porque nos ha faltado adeptarnos al campo, demasiado juego para atrás y posesión que no nos llevaba a ningún sitio. El cambio de mentalidad e ir hacia adelante es lo que más me ha gustado. Quiero ver un equipo que sea capaz de jugar en campo contrario, hoy por la presión y por el terreno resbaladizo estaba complicado".

El técnico ve mucho potencial en su plantilla:"ellos tienen que convencerse de que son mejores de lo que los últimos resultados han dicho. Veo mucho potencial pero también mucho freno de mano echado. Eso va a llevar tiempo. Estos resultados en un campo tan díficil van a acelerar ese proceso, las victorias te hacen liberarte. Y el equipo necesita liberarse y salir a disfrutar porque tiene muchísimo talento. Lo he visto sólo a chispazos".

Sobre el penalti era crítico: "qué quieres que te diga, lo he dicho muchas veces, no me parece que sean penalti, un tío que salta a por un balón... vamos a fichar jugadores con los brazos amputados, jugadas así hay 10.000. No voy a enjuiciar al árbitro porque es complicadísimo pero si pones el listón ahí luego todo lo que no sea ahí vas a tener problemas. Para pitar penalti hay que hacer bastante más".