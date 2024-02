Pablo Maffeo: "Volveré antes de lo esperado, seguro"

Pablo Maffeo encara con buen ánimo la segunda parte de su recuperación y anticipa que volverá antes de lo previsto inicialmente. Tras haber dejado ya las muletas a un lado, trabajar mañana y tarde en la ciuda deportiva con los recuperadores del club, el jugador se muestra confiado y animado sobre la marcha de su recuperación. Su periodo de baja se fijó en unos tres meses mínimo tras operarse de la rotura del menisco externo de la rodilla derecha el pasado 16 de Enero. Pero jugador se muestra optimista e indica que "volveré antes de lo esperado seguro y cumpliremos los objetivos de esta temporada".

Todo ello lo explica el jugador del RCD Mallorca en una entrevista a los medios del Mallorca en la que se le ve trabajando en la recuperación en el interior de Son Bibiloni. Maffeo se operaba tras aguantar más de un mes jugando infiltrado. El jugador explica el proceso: "Estoy animado. Tanto compañeros como afición, cuerpo técnico, me han ayudado muchos los primeros días que son muy difíciles. Ahora que ya voy sin muletas ya es cuestión de tiempo".

Maffeo explica cómo vivió el proceso: "hasta el día del Celta jugué infiltrado, el dolor iba aumentando cada día, no entrenaba, era un dolor 24/7, por mí hubiera seguido jugando y el mister también pero lo sensato era parar. Lo llevo fatal, he hecho dobles sesiones pero no es lo mismo que estar con tus compañeros. Se hace duro. Ellos (por los recuperadores) me paran muchas veces, yo me pondría a correr ya, más o menos vamos negociando. Les he sacado una semana antes las muletas y ya estoy más contento".

En lo anímico el jugador se muestra también mejor: "también la visita de mi hija se agradece, no vive en Mallorca y son chutes de energía y felicidad" para acabar agradeciendo a la afición las muestras de apoyo: "la afición del Mallorca me lo da todo y yo intento dárselo en el campo. Me hubiera encantado una final con Mallorca-Girona pero bueno lo pasé fatal".