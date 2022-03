Pablo Carreño repite en el Mallorca Championships

Pablo Carreño vuelve al Mallorca Championships. El español número 19 del mundo jugará el ATP250 que se disputa en el Mallorca Country Club del 18 al 25 de Junio.

El semifinalista de la edición pasada competirá en Mallorca para preparar Wimbledon y buscará en la hierba mallorquina alzarse con su primer trofeo en esta superficie y es que el año pasado se quedó a las puertas de la gran final cediendo en tres mangas en un partido muy disputado ante, quien a la postre sería el campeón del torneo y reciente número 1 del mundo, Daniil Medvedev.

El jugador asturiano, campeón de seis títulos ATP, ha celebrado jugar de nuevo en Mallorca: "Como español es un orgullo jugar en Mallorca. Tengo maravillosos recuerdos del año pasado y del Mallorca Country Club. No puedo encontrar un lugar mejor para preparar Wimbledon que aquí en casa".

La presencia de Pablo Carreño es una gran alegría para el público español que podrá contar con uno de sus mejores representantes, que además es reciente medallista olímpico en Tokyo, ex top 10 mundial y doble semifinalista del US Open (2017 y 2020). El torneo tiene las entradas a la venta y Toni Nadal, director del Mallorca Championships anima "a todos los amantes del deporte a no dudarlo y a hacerse con entradas para uno de los mejores eventos que se puede acudir en la isla. Pablo Carreño es uno de los mejores jugadores de España y necesita el aliento del público para llegar lo más lejos posible en el torneo”. Las entradas se encuentran disponibles en entradas.com.

Este anuncio llega pocos días después de que el australiano Nick Kyrgios hiciera lo propio. El australiano sin embargo es más reclamo extradeportivo que deportivo, como se pudo volver a comprobar en el partido contra Rafa Nadal. Tenista de un gran potencial, mantiene un comportamiento inaceptable en la pista de manera continuada. Ante Nadal rompió varias raquetas. ¿Es la mejor promoción para el torneo contar con un tenista así? es la pregunta que flota en el ambiente.

Mientras, el torneo intenta contar con el hace unos días número 1 del mundo, Daniil Medvedev, que ha perdido el ranking de privilegio en favor de Djokovic. El ganador de la primera edición del torneo repetiría encantado. Habrá que ver si decide repetir en la hierba de Santa Ponsa.