El pabellón de Son Ferrer ya es el "José Tirado"

Dicen que los homenajes mejor en vida y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Calviá con el polideportivo de Son Ferrer, que ha decidido bautizar con el nombre de un hijo ilustre del lugar, José Tirado. Ex jugador de fútbol sala pero sobre todo director deportivo del Palma Futsal y alma de una institución como máximo ejecutivo, club que se ha convertido en referente del deporte balear y el fútbol sala español.

El pabellón pasa a llamarse "José Tirado", lo que no deja de llamar la atención al no ser un deportista o un deportista recién retirado sino por su impacto en este deporte desde su trabajo en el despacho, que ha hecho crecer un club desde lo más humilde fundado hace 25 años por Miguel Jaume hasta convertirse en campeón de Europa. El acto era presidido por el alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual.

En Mallorca existen muchos ejemplos de instalaciones similares, como el "Rudy Fernández" de Génova, el "Miguel Ángel Nadal" de Manacor, el "Melani Costa" de Calviá, el "Xavi Torres" de Sant Jordi, el "Marga Crespí" de Son Ferriol. Próximamente será bautizado el campo "Marco Asensio" de Magaluf también por parte del Ayuntamiento de Calviá.

José Tirado se muestra agradecido en Deportes Cope Baleares: "Para mí es muy emotivo, era un apasionado del fútbol sala, crecí jugando en la pista de asfalto, el campito, y cuando empezaron a poner las primeras piedras de un pabellón cubierto para mí era el Bernabéu. Era impensable jugar en cubierto en futbito en esa época. Que el pabellón que se creó cuando era adolescente hoy lleve tu nombre pues feliz, la gente del pueblo, los amigos, tuvieron esta iniciativa. No sé si lo merezco pero me ha hecho ilusionante".

Y continúa: "en Son Ferrer siempre ha habido mucha cultura del fútbol sala desde que era pequeño. Para todos los niños y no tan niños puedo haber sido referente porque salí de allí, jugué en Italia, siempre he tenido el cariño de la gente. Ya estoy agradecido de que estono sea a título póstumo (risas), pero es extraño que no sea a un deportista sino a un director deportivo o gerente como mi caso. He trabajado siempre mucho para que mi deporte creciera, mi club creciera. Siempre que he podido he ayudado al Son Ferrer para que creciera. Mi hermano está en la directiva, el presidente es uno de mis mejores amigos y mi hijo juega en el Son Ferrer".

Adiós a Chaguinha.-

Han sido unas horas de sentimientos encontrados porque por un lado ha sido el protagonista en su casa y por otro ha tenido que decir adiós a uno de los jugadores puntales del Palma Futsal, Chaguinha, que se va al Inter.

"Ha estado tres años y parece que llevaba diez. Siempre hay bajas que te saben peor, me alegro por él porque lo ha escogido él y espero que le vaya bien. Ha defendido los colores del Palma como si no hubiera un mañana y conseguir estos titulos. En la última Champions fue el MVP. Trabajaremos para seguir adelante. Es una baja importante. Desgraciadamente en los últimos años se han ido jugadores que te duele más de lo habitual, Nunes, Tomaz que era como el escudo, Chaguinha, etc."

"Nostros en el caso de la renovación de Chaguinha intentamos hacer el esfuerzo ma´s grande dentro de la historia del club, dentro de nuesetras posibilidades y no hubo manera. Entendía que había dado el máximo y era importante otro proyecto con otra oferta importante. Tengo en la cabeza que lo importante es el club y no podemos tomar decisiones que nos supongan problemas".