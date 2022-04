Oportunidad perdida para el Atlético Baleares de distanciar a los perseguidores

Venían de golear a un filial como el Barcelona B por 6-2 y eso hizo que el Real Madrid Castilla de Raúl González se protegiera seguramente algo más de lo habitual, adaptándose al sistema del Atlético Baleares con una defensa también de cinco y tres centrales. Incluso el mallorquin Pablo Ramón, que celebró de manera efusiva el gol del empate, se ubicó como carrilero zurdo, una posición que no es la idónea para el ex mallorquinista.

El Atlético Baleares empezó ganando su duelo ante el Castilla con un gran contraataque en el que Pastrana asistió a Dioni para marcar su décimo tercer gol de la temporada.Patrana lleva jugando tres partidos como medio organizador debido al boquete que han dejado en medio campo las bajas (Armando, Petcoff, Cordero, este último ya entró en la segunda mitad) y haciéndolo muy bien. Suyas fueron un par de ocasiones además ante el Castilla.

A pesar de ponerse por delante el Atlético Baleares no conseguía generar apenas ocasiones, nada que ver con el partido de la semana anterior también en el Estadio Balear ante el Barça, cuando generó en seguida ocasiones y además materializaba de manera espectacular todas las llegadas, a los 15 minutos ya ganaban 3-0.

El partido de ayer fue muy diferente como queda dicho. Los balearicos protestaron con mucha energía un posible penalti sobre Dioni en la primera mitad pero el colegiado Domínguez Fernández no lo entendió así. El colegiado por cierto rompió el criterio habitual de los arbitrajes de pitar muchos contactos, en este caso permitió que se jugara bastante y hubiera menos interrupciones.

Con el empate de ayer el Atlético Baleares suma 51 puntos en la cuarta plaza, dos puntos de colchón sobre la sexta plaza que ocupa el Sabadell que ayer perdía. El empate hubiera podido sacar de playoff al equipo pero los resultados echaron una mano esta vez al ATB, que ahora tiene dos compromisos exigentes ante Villarreal B y Castellón.

El técnico Eloy Jiménez lamentaba los dos puntos que se dejaron ayer: "teníamos muchas esperanzas de sacar el partido. Podríamos haber dado un golpe sobre la mesa, irnos a cuatro puntos. Sabíamos de su importancia pero también la dificultad que había. Hay muchos equipos implicados".

El capitán Canario, que fue homenajeado por el club por su partido 100, tiene claro que "esto no es como la Segunda B de antes. Hay muy buenos equipos, muchos pueden estar perfectamente en Segunda. Es complicada esta categoría, con muchos equipos para pocos puestos, esperemos que seamos nosotros porque hemos estado todo el año dentro. El Castilla tiene un punto más de competitividad que el Barcelona B y si no tienen que arriesgar no arriesgan. Han defendido muy bien, nos ha sorprendido su defensa de cinco y tienen calidad para sorprenderte. Todos los equipos se juegan mucho".