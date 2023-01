Operación refuerzos en marcha en el Atlético Baleares

Arranca la segunda vuelta en la Primera RFEF este fin de semana y el Atlético Baleares está en plena operación refuerzos para intentar mejorar la plantilla. El fichaje del nueve hasta ahora se ha resistido un poco, toda vez que la primera opción, que parecía ser Gorka Santamaría, se esfumó al optar el delantero por volver a un club conocido para él como es el Badajoz.

En la posición de "9" ahora mismo cuentan con Dioni, su goleador, que no es un nueve al uso, y Uzo, tras la marcha de Kaxe a la UD Ibiza. Arriba también juega como segundo punta Miguelete, pero en la dirección deportiva se busca otra pieza para la delantera. No es fácil convencer a un jugador habida cuenta de que en el equipo es indiscutible uno de los mejores goleadores de la categoría como es Dioni.

Además, el club busca reforzar alguna posición más, como en las bandas. Jugadores como Hugo Rodríguez y Pastrana no han colmado las expectativas así que no sería de extrañar que llegara algún refuerzo. Mientras, el lateral Jesús Álvaro que no ha vuelto después de su lesión, podría ceder su ficha ya que parece que el jugador no acaba de recuperarse.

Pero hay otra preocupación en las oficinas del Estadio Balear, las ofertas por algunos de sus jugadores como suele ser habitual. En los últimos días aparecen muchos rumores de interés del Córdoba por el capitán Canario. También el club tiene constancia de ofertas por Alfonso. En principio el club no parece por la labor de dar esas salidas. El último en salir fue Carlos Ramos, quien precisamente se medirá a los balearicos este domingo con la UD Logroñés.

En lo social el Atlético Baleares ha lanzado una campaña de abonados para la segunda vuelta con incentivo, un 2x1, dos carnets por el precio de uno, para ayudar al equipo en la segunda vuelta.