Onésimo Sánchez no sigue como técnico de la UD Ibiza

Cambio en el banquillo de la UD Ibiza, Onésimo Sánchez no seguirá tras no haber conseguido el objetivo del ascenso. Llegó en sustitución de Guillermo Fernández Romo a muy poco para el final de la temporada, faltando cuatro jornadas, sólo lograba una victoria y en la primera ronda del playoff el Ibiza caía eliminado ante el Barça At. Este jueves 27 de Junio la UD Ibiza ha comunicado que la próxima temporada habrá otro técnico en el banquillo de Can Misses.

Han pasado casi tres semanas desde que la UD Ibiza acabó abruptamente la temporada, con gran pesar y decepción los pitiusos se despedían de las opciones de ascenso a Segunda División al caer por 5-3 en el Johan Cruyff ante el Barça At. Era la primera eliminatoria de ascenso y el Ibiza no pudo remontar el 1-2 de la ida en Can Misses, pese a adelantarse 0-2 en la vuelta.

El golpe fue tan duro para la entidad que han pasado 18 días desde entonces sin que se produjera una sola noticia por parte del club, ni una comunicación deportiva, ni una valoración de la temporada. Nada. Silencio absoluto en el que se intuye que el presidente Amadeo Salvo está reordenando el proyecto. El objetivo era volver a Segunda División, contaban con la ayuda al descenso de la Liga, que es de algo más de un millón de euros, pero para el segundo año ya no contarán con esa ayuda y el proyecto volverá a pasar por la capacidad de inversión de la propiedad y lo que sea capaz de generar el club en ingresos.

Comunicado del club:

"La UD Ibiza informa que, tras la finalización del contrato del entrenador Onésimo Sánchez el próximo 30 de junio, el técnico no continuará al frente del primer equipo la próxima temporada. Toda la familia del Ibiza quiere agradecer tanto a él como a su segundo entrenador, Diego Santos, el trabajo realizado desde su llegada, además de desearles mucha suerte en su futuro personal y profesional. ¡Gracias!"