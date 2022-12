Onésimo para el banquillo del At.Baleares

De la peor manera se cerraba 2022 en el Estadio Balear con la derrota por 0-3 ante el Real Murcia, y pudo ser peor. El Atlético Baleares roza el descenso con sus 20 puntos, unas posiciones de las que había salido tras su victoria en Bilbao, pero las cosas están tan igualadas en este Grupo II de la Primera RFEF que es un auténtico tobogán.

Lo cierto es que los balearicos empezaron muy bien su partido y dieron las mejores sensaciones, parecía que el equipo había recuperado la confianza, presionaban muy arriba, recuperaban pronto y generaron pronto situaciones de peligro con un gran Canario. Sin embargo, el equipo se fue diluyendo conforme avanzaban los minutos. Todo cambió a partir del 27' cuando Ganet marcaba en la primera llegada pimentonera tras una gran jugada de Julio.

Llegaban los nervios, las imprecisiones, el Real Murcia golpeaba en cada llegada y la segunda parte fue un suplicio para la afición balearica que en algún momento volvió a gritar fuera, pero esta vez no había un culpable claro a quien señalar, no estaba Jordi Roger en el banquillo, ahora estaba en el palco y ya no dirigía al equipo. David Sierra ha sido una solución provisional y quién sabe si se hubiera quedado al frente del equipo de haber ganado.

El club lleva días negociando con posibles candidatos a sustituir a Roger en el banquillo. En este momento se reduce a dos: Onésimo y Munitis. El club espera cerrar durante el día de hoy la negociación para el banquillo.

Onésimo dirigió al Celta B hasta el pasado 30 de Junio mientras que Munitis acabó en el Sabadell también la pasada temporada. En el caso de Onésimo ya ha sonado varias veces, incluso en algún partido estuvo en el Estadio Balear, aunque en aquellos momentos no se debatía sobre la destitución de Roger.

Tiene más opciones el vallisoletano que el cántabro por lo que en las próximas horas podría ser nuevo técnico del Atlético Baleares Onésimo Sánchez.