Nueva oferta del Mallorca por Brian Cufré

“Hace algunos días atrás, Mallorca había hecho un primer ofrecimiento por Brian Cufré, pero que consistía en un préstamo con una obligación de compra, el cual no satisfizo a los dirigentes de Vélez. En esta oportunidad, el equipo que busca el ascenso a Liga de España hizo un ofrecimiento para comprar el 50 por ciento de la ficha del lateral izquierdo de 23 años”, asegura el medio argentino TyC Sports.

Un detalle relevante es que el futbolista, que cumple su quinta temporada en el conjunto fortinero, tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2021. En caso de no prosperar esta negociación, tal cual es el deseo del futbolista, el Vélez Vélez Sarsfield deberá empezar a pensar en renovar su vínculo si no quiere tener complicaciones a futuro.

Otro Brian que suena como posible fichaje del Mallorca es Oliván. Al igual que el pasado verano, el nombre de Brian Olivan suena como más que posible salida del Cádiz CF. “El Cádiz CF está teniendo muchos problemas para llegar a acuerdos con los jugadores que tienen contrato en vigor y que no cuentan para Álvaro Cervera. Uno de los futbolistas con los que se puede arreglar su salida en breve es Brian Oliván, que cuenta con ofertas interesantes de Mallorca y Leganés”, apunta el medio ElDesmarque.

Brian Oliván, en un partido con el Cádiz

Es evidente que el Mallorca necesita un refuerzo para el lateral izquierdo y el jugador catalán parece una apuesta viable. Brian Olivan, 26 años, ya sonó el verano pasado como para ocupar el lateral zurdo del club bermellón, pero finalmente no se convirtió en realidad una opción que ahora sí podría tomar forma. El club balear busca un lateral de garantías y se ha fijado en el cadista.

“El lateral todavía no se ha incorporado al trabajo con el club amarillo después de haber sido de los últimos en terminar su temporada, en el play off de ascenso ante el Elche. Podría darse el caso de que no llegara a hacerlo si en los próximos días se llega a un acuerdo para que abandone la entidad amarilla”, señala el ElDesmarque.

Por el momento, todo parece indicar que este último, Brian Olivan, parece ser quien tiene más opciones de venir al Mallorca. El club bermellón necesita terminar de confeccionar la plantilla, pero aún cuenta con margen de tiempo ya que el mercado se cierra el 5 de octubre.