Muriqi-Lee, la sociedad del gol en el RCD Mallorca

Todo equipo que se precie necesita alguna sociedad en sus filas para conseguir triunfos. Dos jugadores que se entiendan y dos jugadores con capacidad para marcar. El RCD Mallorca la ha encontrado en sus dos hombres de ataque, Vedat Muriqi y Lee Kang-In.Ambos llevan siete de los nueve goles del Mallorca en 11 jornadas, ambos han marcado además en las dos victorias fuera de casa, Vallecas y Mestalla.

Lee y Muriqi han formado el dúo sacapuntos, uno pequeño y habilidoso, otro alto y fuerte, un clásico del deporte y hasta del espectáculo, una pareja que quizá no se esperaba cuando se hacían las cábalas sobre la confección del equipo y cómo sería la temporada. Mchos hubieran apostado por una pareja de delanteros más pura, Muriqi-Ángel parecía la sociedad. Pero Lee le pasó por delante al canario debido a los problemas físicos que arrastró el delantero y al gran rendimiento del surcoreano.

Desde el comienzo de temporada han mostrado su conexión, centro de Lee y remate de Muriqi es algo que ya ha ocurrido y ha producido goles. Pero la sociedad puede ser efectiva aunque no se conecten, como ocurría en Mestalla el pasado sábado. Ambos dieron la victoria al RCD Mallorca con sus goles, el de Muriqi de penalti y el de Lee en una gran acción. En esta ocasión no estuvieron conectados, o no directamente en pase y gol.

Bien es cierto que el gol del surcoreano se trata de una jugada colectiva en la que participa Muriqi, pero llevada por Dani que conecta en pared con el delantero y finalmente acaba dando un pase sensacional a Lee, quien después finaliza de forma magistral con un doble recorte en el área y tiro desviado por un defensa que bate a Mamardashvili.

Muriqi lleva de sus cinco goles, dos de penalti, anotados en Elche donde además desaprovechó otro penalti, y Valencia. En ambos penaltis, Dani Rodríguez ha sido quien ha cogido el penalti como si fuera el lanzador mientras Muriqi se mantiene al margen, para al final cederle el balón al delantero.

En Mestalla los bermellones encontraron el premio que no habían tenido en los cuatro partidos anteriores, con crueles derrotas ante Barcelona,Sevilla y Real Sociedad en las que merecerion puntuar. En esta ocasión sí encontraron el gol.