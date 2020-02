El mundo del fútbol sala, en pie contra el racismo tras el caso de Diego Nunes

Los insultos racistas sufridos por Diego Nunes, jugador del Palma Futsal por parte de un pequeño grupo de aficionados ayer al acabar el encuentro ante el Futbol Emotion Zaragoza han tenido una reacción inmediata tanto por parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala como por parte de compañeros del jugador brasileño, rivales y equipos de la competición. Carlos Retamar, capitán del Futbol Emotion Zaragoza, condenó los hechos con un breve mensaje en twitter. "Desde el más absoluto desconocimiento de lo que ha ocurrido porque eran momentos durísimos para nuestro equipo, condenar todo ataque racista o violento en el deporte. Que el acto de una minoría no empañe a una afición ejemplar como la maña #noalracismo", escribió Retamar.

Por su parte el Futbol Emotion Zaragoza emitió una pequeña nota ayer por la noche señalando que no tenía conocimiento de lo sucedido pero asegurando que abrirá una investigación para esclarecer unos hechos que ensombrecieron un partido que acabó con victoria del Palma Futsal por 0-2 siendo Diego Nunes el autor del primer tanto del conjunto que entrena Antonio Vadillo.

Varios clubes de la propia Liga Nacional de Fútbol Sala también hicieron suyo el comunicado hecho público ayer por el Palma Futsal condenando lo sucedido al igual que compañeros del propio Diego Nunes como Tomaz. El capitán del equipo palmesano calificó de "lamentable" lo sucedido y pidió que cosas como las acaecidas en el Pabellón Siglo XXI no sucedan más. "Hoy en día, el racismo es algo intolerable que no debemos excusar ni justificar", apuntó el brasileño. Carlos Barrón, otro de los pilares del equipo mallorquín fue igual de claro. "Se tienen que acabar este tipo de situaciones racistas. No es bueno para el deporte y queremos que se haga reflejo porque esta actitud es muy mala". Eloy Rojas, compañero de Nunes, apuntó: "No sé con qué palabra describir lo ocurrido hoy en el pabellón siglo XXI . Porque sinceramente a día de hoy no me cabe en la cabeza como puede haber personas que aún no respete al ser humano. No me cabe en la cabeza que a día de hoy siga existiendo el racismo y menos en una cancha deportiva donde además de esfuerzo físico, representamos valores a todo el mundo y especialmente a los más pequeños. Es lamentable e indignante lo ocurrido hoy".