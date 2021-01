Monumental cabreo del Atlético Baleares tras suspenderse el duelo ante el Inter de Madrid

Si bien el Atlético Baleares no se ha manifestado publicamente, al menos todavía, tras conocer la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de aplazar el partido que debía disputar el equipo de Jordi Roger el domingo ante el Dux Internacional de Madird, la realidad es que tanto los tuits publicados por el club en Twitter tras el anuncio de la suspensión como la propia rueda de prensa previa al partido de Jordi Roger, hecha una hora antes del comunicado de la RFEF, son un claro referente del considerable cabreo que hay en el seno blanquiazul tras saber que, una semana más, no podrá competir.

"Sabemos que el DUX ha pedido suspender el partido por la nieve pero nosotros lo hemos preparado para jugar, esperando noticias. Si se suspende el partido por la nieve me parece un cachondeo. Entiendo que no hayan entrenado toda la semana pero quiero recordar que nosotros pasamos un covid en el que estuvimos dos semanas sin entrenar y nos hicieron jugar un domingo contra el Sanse, el miércoles siguiente contra el Castilla y el domingo siguiente contra el Navalcarnero. Estuvimos 15 días sin entrenar con 11 jugadores enfermos post covid, no es una excusa, es la realidad que nos pasó", ha señalado Roger que ha añadido "Teníamos un acuerdo con el Castilla para jugar el 19 de diciembre y la RFEF nos impuso jugar un miércoles en noviembre después de haber entrenado un día todos juntos tras estar 15 días parados".

Ha añadido el técnico que "Si no se juega, jugaremos el domingo que viene recibiremos al Rayo Majadahonda y en 15 días jugaremos 6 partidos con 4 viajes a Madrid, domingo miércoles dos semanas seguidas. Porque el calendario es así y habrá que recuperarlo y llevaremos un mes y medio sin jugar y en dos semanas disputaremos 6 partidos. Con una plantilla de 19 jugadores, no de 25 como tienen en Primera. Ya nos pasó con el covid, nos lo impusieron. Después otros equipos tienen covid y pactan la fecha y a nosotros nos obligan. No es una excusa, es la realidad y debemos saberla y afrontarla, adaptarnos y tirar para adelante. Si no jugamos es un fastidio, una mierda. Cuando no es covid, es la nieve y cuando no es que no he quitado la nieve, es lo que hay".