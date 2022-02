Míchel: "Es extrañísimo ver hoy una entrada como la que recibió Galarreta"

La entrada que ha lesionado a Galarreta ha tenido impacto en todo el fútbol español en primer lugar por el triste resultado de la acción pero también porque hoy en la liga española hay mucho menos contacto. Los cinco integrantes de la Quinta del Buitre, Butragueño, Míchel, Sanchís, Martín Vázquez y Pardeza pasaron por El Partidazo en una memorable noche de recuerdos, buen humor y también análisis de la comparativa entre el fútbol que vivieron ellos y el actual.

Algo en lo que coinciden todos los ex jugadores, no tan solo la Quinta, es que aquel fútbol era mucho más duro que el de hoy en el que se penalizan muchos contactos que hubiera sido impensable que se castigaran en la década de los 80,90 e incluso primera década de este siglo.

Míchel puso el ejemplo de la acción recibida por el jugador del Mallorca Íñigo Ruiz de Galarreta en el Villamarín. "Me llama mucho la atención la cantidad de veces que se pisan los futbolistas, en cada partido. Y luego está de moda que vas regateando apartas y el contrario grita y el árbitro corta. No existe el contacto. Y mira que son fuertes ahora. Para ver una entrada como la que vimos el otro día en el Betis-Mallorca, es extrañísimo. Antes no sé como no nos lesionábamos más porque éramos más débiles".

Butragueño coincide en que "en aquella época se pegaba mucho más, es verdad". Pardeza decía que "se golpeaba mucho más, había marcajes al hombre, no se televisaban los partidos, había más permisividad en casa que fuera, etc".





Víctor Ruiz, muy afectado tras la lesión de Galarreta.-

El centrocampista del RCD Mallorca Íñigo Ruiz de Galarreta pasará por el quirófano para reparar ese ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que se le debe reconstruir. El jugador ha dicho adiós a la temporada y a parte de la próxima campaña, ya que el mínimo será de nueve meses y puede llegar hasta el año.

Según ha podido saber Cope, el central del Betis, Víctor Ruiz, está muy afectado y ya el mismo domingo tras el partido quiso hablar personalmente con Galarreta para disculparse. El jugador bético, según indican en el vestuario bermellón, quiso hablar con el médico y con Íñigo para saber de primera mano el diagnóstico de la lesión y disculparse.

Galarreta no tiene ningún tipo de rencor, como dejaba bien claro el técnico Luis García Plaza en El Partidazo de Cope. "Ni le ha nombrado" decía el técnico, que se deshacía en elogios hacia Galarreta, de quien afirma que es un jugador de los que da gusto entrenar.