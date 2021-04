El mensaje del RCD Mallorca a la Superliga: "Que no rompan los sueños de los soñadores"

El RCD Mallorca disputó la Liga de Campeones en la temporada 2001-02, fue su única participación aunque no su única oportunidad. Un poco antes había desaprovechado la oportunidad de disputar la Copa de Europa al caer derrota en la previa de manera sorprendente ante el Molde noruego, fue en el verano de 1999 cuando estrenaba Son Moix y tras una grandísima temporada del Mallorca de Cúper que había finalizado tercero en la liga, su mejor clasificación.

Pero dos años después volvía a tener la oportunidad tras otra temporada impresionante esta vez a las órdenes de Luis Aragonés, la 2000-01, en la que se repitió ¡la tercera plaza! algo inaudito en un equipo acostumbrado a estar más en Segunda que en Primera, pero estaba viviendo su gran ciclo histórico.

Esta vez los bermellones no desaprovecharon la ocasión y eliminaron en la previa al Hajduk Split. Entraban con honores en la Liga de Campeones aunque iba a ser una temporada muy dura. La falta de plantilla para afrontar las exigencias de domingo-miércoles exprimió el once titular, además ya no estaba Luis Aragonés que se había ido al Atlético de Madrid para rescatarlo de segunda, en su lugar estaba Bernd Krauss que se demostró no ser el técnico para ese reto, si bien cualquier otro entrenador seguramente hubiera sufrido igual ante una competición de tanto desgaste. El RCD Mallorca no pasó de la primera fase de liguilla por un gol de diferencia pero lo peor es que en la liga sufrió mucho y estuvo a punto de bajar a Segunda, algo que le ha pasado a varios equipos modestos en el año de Champions.

Sin embargo el orgullo y el el currículum que supone haber disputado la mejor competición de clubes del mundo ahí quedan. Todo el mundo recuerda el año de la Champions.

Lo que está claro es que si se impone el proyecto de Superliga que propugnan los 15 grandes que han puesto en marcha la idea, con Real Madrid, Barcelona y Atlético de nuestra liga, el sueño del Mallorca y de otros equipos modestos que por méritos deportivos acaban disputando la Copa de Europa no sería posible.

Apelando a esos recuerdos y el sueño de los humildes, el mensaje del RCD Mallorca no podía ser más sencillo, concreto y a la vez demoledor sobre lo que supone cercenar las opciones deportivas a tantos clubes que nunca alcanzarían la Champions. El mensaje del RCD Mallorca en twitter "Que no rompan los sueños de los soñadores" iba acompañado por una foto de Vicente Engonga lanzando el penalti que daba la victoria al Mallorca 1-0 ante el Arsenal de Wenger. El primer gol bermellón en la historia de la Champions.

Que no rompan los sueños de los soñadores ?? ?? ?? pic.twitter.com/Rp6iTmeckB — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) April 19, 2021





El entonces consejero del Club Álvaro Delgado, habitual analista de Deportes Cope Baleares no pudo ser más explicito sobre las razones que han impulsado a Florentino Pérez y resto de dirigentes a lanzar este proyecto:

"Es un tema complejo y la gente se queda con el análisis superficial con el que yo estoy de acuerdo. El fútbol es un elemento social, vertebrador de comunidades, de países, hace que equipos pequeños ygrandes compitan juntos y gente de todas las ciudades tengan ese espectáculo, yo estoy de acuerdo y hay que luchar por mantenerlo. Pero hay otro trasfondo que hay que analizar: hay una lucha soterrada hace mucho tiempo entre los clubes que pagan la fiesta y tienen los gastos del fútbol y los organizadores que son gente que no se juega dinero y se aprovecha del dinero ajeno. UEFA;FIFA, federaciones nacionales, ahí hay una guerra larvada. Los organizadores, que son empresas privadas, ejercen derecho de monopolio y acaban tiranizando las competiciones. Y esto no es más que una manifestación de que hay algunos clubes que quieren organizarse por su cuenta y salir de esa dictadura que se apropia del fútbol. Es una manifestación de esa guerra, hay que analizarlo para entender el movimiento. Seguramente no saldrá como está previsto pero son las tensiones entre los que mantienen el negocio y las organizaciones que no añaden más y no se juegan su dinero".









