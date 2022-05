Mazazo para el Feníe Energía Palma: adiós a Pernambuco, su MVP

El Feníe Energía Palma se queda sin su MVP, sin su jugador más valioso en las últimas dos temporadas. El opuesto brasileño Rodrigo Pernambuco, un espectáculo en el parqué de Son Moix, se marcha, y mucho que lo lamenta el club y los aficionados.

El opuesto no continuará ya que como era de esperar tiene ofertas por encima de lo que el club de Ciutat podía asumir, una situación lógica y normal para un club que ha hecho un gran temporada pero que no está en el top de presupuesto en el voleibol nacional. Se trata de un mazazo en toda regla para los aficionados, no por previsible deja de ser doloroso perder a un gran jugador.

Pernambuco llegó hace dos temporadas procedente del Sporting de Portugal, en cuya liga había sido declarado mejor atacante. Su debut en España se ha producido en el Palma pero su continua mejora le hacían muy atractivo para otros equipos. El brasileño de 25 años ha sido jugador más valioso de la jornada en la Superliga en diferentes ocasiones, la última precisamente en la jornada final de la liga regular en la que anotaba 29 puntos.

Su portentoso físico explosivo que le hacen tener un martillo en el brazo y su mejora en la toma de decisiones le ha convertido en una estrella que sin duda estará en algún equipo importante la próxima temporada. Un jugador determinante sobre el que construir un equipo campeón, pero el Palma a día de hoy llega hasta donde llega y no puede competir con otros clubes. Los aficionados pierden sin duda una referencia. El Feníe Energía Palma, semifinalista de esta Superliga recién concluida con el triunfo de Almería, ha perdido ya a Dani Ruiz y Pernambuco.

El Feníe Energía Palma ha informado que "el opuesto no renovará con el cuadro balear tras dos temporadas siendo la referencia ofensiva del equipo. El brasileño llegó a Son Moix el verano del 2020 procedente del Sporting de Portugal y durante estas dos campañas su crecimiento e importancia en el equipo ha ida aumentando. Pernambuco ha finalizado las dos temporadas como jugador balear siendo uno de los jugadores más destacados de la Superliga.Desde el Feníe Energía Mallorca Voley Palma deseamos suerte y muchos éxitos al jugador en su nueva etapa".