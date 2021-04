Máxima alerta en el RCD Mallorca tras los dos positivos por covid, Antonio Sánchez y Lago

Lo que el fútbol te ha dado que no te lo quite la enfermedad. El coronavirus es una seria amenaza también para los equipos en plena recta final de campeonato, cuando se juegan todo. A partir de ahora ya no se aplazan partidos ni en primera ni en segunda en caso de no tener 13 jugadores disponibles para afrontar un partido. En caso de no tener jugadores suficientes se da el partido por perdido.

El riesgo de un brote en un vestuario siempre ha sido una amenaza, pero ahora se convierte en algo que puede decidir. Si durante el resto del campeonato los equipos y la Liga ya extremaban las precauciones pero un brote tenía remedio porque se podían aplazar partidos, la situación ahora es más complicada al no poder aplazarse y perder el encuentro en caso de no tener suficientes jugadores.

El RCD Mallorca tiene ahora mismo dos positivos, Antonio Sánchez y Lago Junior. Ambos se encuentran en buen estado según el club y apenas tienen síntomas, se encuentran aislados desde el fin de semana cuando se detectaron los positivos. El técnico Luis García Plaza reconoció la gran preocupación que tuvo el sábado hasta conocer los resultados de las PCRs y saber que el resto había dado negativo.

Los clubes ahora si quieren hacer PCRs además deben sufragarlos ya que la liga cambió el sistema y emplea test de antígenos que son continuos, tanto al comienzo de semana como antes y después de los partidos. En cuanto a los viajes, la Liga ya no abona los charters, el Mallorca parece que seguirá empleando vuelos privados como ya hiciera a Las Palmas, lo que eleva bastante la cuenta de gastos.

Luis García dejaba claro que "aquí no hemos relajado las medidas, al revés. Vino Alfonso Díaz (el CEO de negocio del Club) a explicarnos la situación, por covid ya no se aplazan partidos. Hasta las tres y media que nos dieron los resultados desde las ocho y media que nos hicimos la PCR yo estaba con más tensión que con el partido. Le preguntaba al doctor a dónde habían llevado las pruebas si al CSI de Nueva York, pasaban las horas. Gracias a Dios sólo han sido dos, les deseo la mejor recuperación. Les perderemos un tiempo, me acuerdo Mboula estuvo cuatro semanas y Cardona casi seis. Espero que lo superen y que se encuentren bien porque además les necesitamos".

El técnico deja claro que "más controlados que aquí es imposible pero tenemos vida. Como digo siempre, si mi hijo va a jugar un partido de fútbol y luego viene a casa qué hago no le doy un abrazo...Lago es verdad que ha ido con su selección y ahí pierdo el control, no sabemos cómo se hace. Pero aquí lo llevamos a rajatabla. Comemos en el hotel en grupos diferentes, mesas de uno, volvemos loco al Hotel, estaba el RMadrid-Barcelona y no les dejé ver el partido juntos, cada uno a su habitación. La vida es así,es una pandemia de la que nos estamos exentos y lo podemos coger en cualquier sitio".

El covid le ha llegado a ambos jugadores en sitaución distinta, mientras que Antonio Sánchez es un fijo en el once y es seguramente el jugador de mayor crecimiento de la plantilla, Lago Junior vive la situación opuesta y ha dejado de contar para el técnico en los últimos meses.