Mateo Alemany puede ser el nuevo director ejecutivo de la RFEF

El nombre de Mateo Alemany llevaba algunos días sin saltar a la palestra. Desde su salida del FC Barcelona, a Alemany se le ha relacionado con el Atlético de Madrid, club del que delinó una oferta, con un posible regreso al Barcelona, había informaciones que apuntaban a un hipotético deseo del presidente Joan Laporta por recuperarle, y hace tiempo también que su nombre se asocia con el proceso electoral de la Federación Española de Fútbol, con mayor o menor fundamento.

Ahora de nuevo se le vincula a Mateo Alemany con la RFEF, y esta vez parece que con mayor fundamento. El presidente provisional, Pedro Rocha, piensa en el mallorquín como hombre fuerte en la RFEF, alguien con capacidad y experiencia para organizar el desaguisado que hay ahora mismo en la Federación, que se enfrenta a su peor momento reputacional. Tras los diferentes casos que afectan al ex presidente Luis Rubiales o Piqué por todo lo relacionado con la Supercopa, con el ex presidente en los juzgados defendiéndose por la acusación de Jennie Hermoso, Rocha está ultimando su candidatura a las elecciones que deben convocarse para el periodo 2024-28.

Y en ese proyecto Mateo Alemany sería la pieza clave. No debe ser casualidad que se haya filtrado su nombre ahora, información que publica el medio Relevo. Seguramente, Rocha quiere asegurar una imagen de solvencia que ahora no tiene, y de hecho también está imputado en la operación "Brodie" que investiga la adjudicación a una constructora de la reforma de la Cartuja. Fue preguntado también por los contratos de Arabia Saudí de los que dijo no tener apenas conocimiento pese a presidir la comisión económica en la presidencia de Rubiales. Además, pesa sobre él también la sombra de una posible inhabilitación que podría llegarle por haberse excedido en sus competencias como presidente de la gestora.

En este contexto llega la propuesta para Mateo Alemany, acostumbrado a ser el hombre de las soluciones urgentes en momentos de crisis. Le pasó en el Mallorca cuando quebraron las empresas del entonces propietario Vicente Grande, le pasó cuando tuvo que declarar el club en concurso por la deuda que arrastraba, le pasó en el Valencia cuando Peter Lim le llamó para ordenar el club, le pasó en el Barcelona cuando le llamó Joan Laporta.

Sus responsabilidades estarían por encima de la dirección deportiva, sería director general ejecutivo de la Federación Española de Fútbol, es decir más competencias del anterior director deportivo, Albert Luque, destituido por Rocha tras todo el lío con Jennie Hermoso. Sería una especie de CEO de la Federación, algo imprescindible para poner algo de orden en una institución gigante que pasa por un mal momento de imagen y de organización.

Según ha podido saber Deportes Cope Baleares, Alemany no ha rechazado la oferta. Curiosamente llega esta noticia en el momento en el que España vuelve a jugar en Son Moix. La selección jugará el sábado ante Irlanda del Norte en el último amistoso antes de la Eurocopa.