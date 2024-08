Marga Prohens a los olímpicos: "Nadie puede negar que Balears es tierra de campeones"

Si algo tiene claro Marga Prohens, presidenta del Govern, es que los deportistas de las islas son gran imagen de marca de Balears, que son patrimonio de las islas como la Tramuntana, la Catedral, Bellver, Dalt Vila o figuras históricas como Ramón Llull o Junípero Serra. Los deportistas son grandes embajadores de una pequeña pero impactante comunidad.

Una tierra orgullosa que ha ido perdiendo y vendiendo tantas cosas que trata de aferrarse a todo lo que pueda mantener, sus tradiciones, su gastronomía, su espléndida naturaleza, su patrimonio monumental, su forma de ser, muchas cosas, también sus deportistas. Han sido en total 21 los que han lucido los colores de España y se han traído tres de las 18 medallas de nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, el orgullo de haber tenido el abanderado del equipo español, Marcus Cooper, privilegio compartido con Támara Echegoyen.

El patio del histórico Consolat de Mar, un escenario prodigioso, en la sede del ejecutivo autonómico, ha tenido lugar el homenaje a los olímpicos con la única ausencia entre los tres medallistas de la jugadora de baloncesto 3x3 Juana Camilion, que se encuentra disputando el Europeo y además sufría una lesión que afortundamente ha quedado en un susto según admitía la propia Juana.

Lugar destacado para Rudy Fernández, quien tras su retirada se encuentra en la isla aún viendo hacia dónde encamina su futuro. Cada verano ha descansado en casa entre competiciones, esta vez descansa pensando en su futuro tras su último partido oficial en los Juegos con España. No es habitual ver al ex del Real Madrid en actos junto a otros deportistas de la isla porque rara vez estaba presente en los diferentes actos por estar en competición con el Real Madrid o antes el Joventut, Portland o Denver. La situación ahora es otra, era una imagen singular ver a Rudy en primera fila junto a los Marcus Cooper, Joan Toni Moreno, Nacho Baltasar, Mavi García, Albert Torres etc.

Uno a uno los deportistas fueron subiendo a recibir la distinción por parte del Govern, para a continuación tomar la palabra los medallistas Marcus Cooper y Joan Toni Moreno. Cooper decía que "un reconocimiento en casa, en nuestro hogar, es extra especial. El podio olímpico pero luego venir a casa es un extra sentimental, me enorgullece ser de esta maravillosa tierra. Felicidades a todos los que estáis aquí, un deportista cuando compite no lo hace solo. En Baleares somos de las comunidades más potentes por palmarés. Vamos por el buen camino". Por su parte Joan Toni Moreno decía que "estoy muy agradecido por este homenaje, quiero dar la enhorabuena a todos los deportistas por haber llegado hasta aquí".

En su discurso, Prohens hacía una emotiva descripción de los deportistas: "Somos la bandera de España izada con aquel orgullo sobre las aguas del Sena por Marcus Cooper, somos las lágrimas de Cata Coll después de la derrota, somos la fuerza y la pasión de Mariona Caldentey en cada jugada, somos la trsiteza verbalizada por Alba Torrens como capitana de la selección de baloncesto, somos la valentía del sprint de Mavi García, somos el nombre de Rudy Fernández, inscrito con letras de oro en el baloncesto con el jugador con más participacones en JJOO, somos la llama olímpica camino del pebetero en manos de Rafel Nadal. Somos todas y cada una de las imágenes que nos habéis dejado que quedarán para siempre en nuestra memoria y colectiva nuestra historia. Esto es el deporte, competir a veces contra uno mismo y dar lo mejor de cada uno. Un día toca el éxito y otro el aprendizaje, pero todos, con independencia de victorias o derrotas, nos habéis llenado de orgullo. Sois por encima de todo el orgullo de les Illes Balears. No me canso de decirlo, nunca dejáis de darme la razón, demostrando que somos tierra de campeones. Gracias a todos".

La presidenta concluía bromenando con que "algunos ya me han dicho que dentro cuatro años volveremos aquí" y acordándose de los Juegos Paralímpicos:" Quiero desear mucha suerte también a deportistas que van a iniciar los Juegos Paralímpicos, desde ahora mismo ya son nuestros campeones"