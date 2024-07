Marcos Fernández: "Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia Gustavo Siviero"

Ha conseguido el ascenso con el Mallorca B a Segunda RFEF hace unas semanas, sabiendo que se marchaba del club y que iniciaría una nueva etapa en su joven carrera. Como en el caso de Quevedo, que se iba a Villarreal, Marcos sabía que no continuaría en el Mallorca y que se marchaba al Gil Vicente de la primera portuguesa.

El lateral de Andratx da un salto en su carrera profesional a los 20 años, tras formarse en el RCD Mallorca. Era habitual de los entrenamientos con el primer equipo e incluso Javier Aguirre le citó en más de una ocasión, como jugador de proyección interesante para el RCD Mallorca. Mucho no habrá sido sin embargo el interés del club por contar con él para el primer equipo.

Marcos atiende a Deportes Cope Baleares desde Portugal, ilusionado con este paso al fútbol profesional tras los primeros días de entrenamiento. El jugador reconoce que tenía claro que se marchaba: "Lo sabía pero yo tenía claro que no me iba de aquí sin dejar al equipo bien, en el lugar que le toca. Muy contento. Había que darlo todo".

Marcos Fernández habla de este año en el B y de la experiencia de estar a las órdenes de Gustavo Siviero: "Sólo tengo palabras de agradecimiento y de elogio hacia Gustavo Siviero, tanto como entrenador como persona, un diez en todo, he aprendido muchísimo, siempre le voy a recordar bien por este año, ojalá le hubiera tenido más años como técnico. También el hecho de haber subido al primer equipo me ha enseñado, entrenar cada día con ellos es de las cosas que más te llevas. De Jaume Costa y Toni Lato me llevo el ser buena persona y ser un currante. Siempre me han ayudado en todo y me han enseñado a amar esta profesión".

Sobre lo que se ha encontrado en el Gil Vicente, "un equipo con gente joven y veterana, estoy muy contento con el recibimiento y esperemos que sea por mucho tiempo así. He firmado dos años".