Marco Justo: "Si estoy en el Palmer es por lo que me transmite el club"

El nuevo capitán deportivo del barco del Palmer Basket toma los mandos. Marco Justo ha sido presentado como nuevo técnico del equipo para el próximo proyecto en LEB Plata (que según dijo la Federación pasará a denominarse FEB 2). El técnico canario llega tras una gran trayectoria en el Tenerife como ayudante de Txus Vidorreta y una primera experiencia como primer entrenador ACB la pasada temporada en Palencia.

Justo indica que su presencia en Mallorca se debe a la confianza que el club ha depositado en él para este nuevo proyecto. "Si estoy aquí es por lo que hay detrás, por lo que me han transmitido ellos y lo que he sentido. Tienes que estar donde sientas que te quieran. Lo he sentido desde la primera conversación con Jordi y Juanan. Inmediatamente después de cerrarse mi fichaje Vicenç se puso en contacto conmigo y sentí lo mismo. Honestamente, creo que es muy complicado algo así".

El técnico añadía que "quería estar en un sitio en el que pudiéramos crear algo bonito, aquí estamos para eso, para ayudar al club, me considero un entrenador de club, por eso estuve diez años en el mismo. Estoy seguro de que también el club me va a ayudar a mí a crecer". Sobre el tipo de plantilla, "debe competir en cada partido y que cada día sea mejor que el anterior. Muchas veces los nombres no son los que hacen los proyectos sino las personas. ¿El perfil del jugador? sobre todo deseo de venir, que vea este proyecto como lo ven los responsables y lo veo yo".

En cuanto a su vinculación, "siempre firmo de año en año, no necesito más que seguridad para trabajar, sólo me preocupa tener las mejores condiciones para que el equipo pueda rendir a su máximo nivel", mientras ni se plantea ninguna otra cosa sobre la búsqueda del club de una plaza de LEB Oro: "tenemos la cabeza donde debemos tenerla. Estamos en LEB Plata y es en lo que tenemos que pensar".

Sobre hacia dónde mira el proyecto, Justo indica que "debemos crear cultura de trabajo y cultura de club. Si cumplimos con todo eso y vamos en la misma dirección se conseguirá una meta, ahora establecernos grandes objetivos es innecesario. Queremos crecer y eso es lo que tengo que transmitirle a los jugadores".

La presentación corría a cargo del presidente Vicenç Palmer, escoltado por el nuevo director general Jordi Riera, en la estructura conjunta con Azul Marino, de la que ya informó Deportes Cope Baleares. En el aspecto deportivo ya hay algunas decisiones tomadas, como la continuidad de Joan Feliu, Ángel Comendador y Miki Servera, tres jugadores mallorquines de perímetro. También se confirmaba la baja de Arminas Urbutis a la ya conocida de Toni Vicens.

Sobre este último, jugador franquicia hace dos años para encabezar el proyecto, el presidente indicaba que "tenía dos años de contrato con una cláusula de salida. Con la plantilla que queremos montar no encajaba la figura de Toni Vicens, se optó por no ofrecer otro año de contrato. Arminas vino de la Eurocup con 37 años, nos ha dado un gran rendimiento pero estamos buscando una media más joven. La estrategia es esa, más joven. Veíamos equipos con mucha juventud que nos lo hacían pasar muy mal".

Sobre la nueva estructura con Azul Marino, Palmer indica que "una estructura se ha de cimentar bien, hay convergencia, mantenemos dos clubes pero vimos que sumar estructuras era una forma de crecer. Conjuntar cuatro o cinco personas que trabajen de manera profesional para estos dos equipos te da 100 caballos de fuerza. Tendremos oficina en Son Moix y eso te facilita las cosas. Estoy muy ilusionado. Un club es una empresa que te come por los pies, el año pasado me costó horrores llevar el negocio y el club y no me lo puedo permitir, porque sino mi padre me echará. Desde abajo hemos de trabajar bien y a partir de ahí crecer" concluyó el presidente.

En cuanto a Xavi Sastre, hasta ahora responsable deportivo el Palmer, dice el presidente que Xavi "forma parte de la junta directiva. En las convesaciones con él le hemos dicho, tranquilidad, no nos dejes, seguramente habrá otras opciones y el proyecto evolucionará. Es una figura fundamental para el futuro aunque hoy no le podamos dar un cargo ejecutivo".

Sobre la opción de LEB Oro, cada vez más diluida, indica Palmer que "hubo conversaciones con el Betis, pero parece que quiere mantener la plaza. No ha habido ningún movimiento más por lo que estamos centrados en la categoría en la que estamos".

Jordi Riera, director general, decía que "era importante para nosotros contar con un entrenador como él, llevamos semanas trabajando juntos para seguir creciendo deportivamente. Crear un perfil de equipo que esperamos que sea joven, que transmita esa ambición que nosotros tenemos como club".

Palmer concluye que "somos el equipo que más gente ha llevado a Son Moix por detrás del Futsal, la voluntad del Ayuntamiento que este año tenemos una horquilla asignada de 13h a 18h para entrenar los dos equipos. Es importante que nosotros como organización podamos estar en Son Moix trabajando".