Marco Asensio Willemsem afronta su segundo Mundial. Es el único jugador y junto a Rafa Pol, ayudante de Luis Enrique, son los protagonistas malorquines de esta España que busca su segunda estrella. El internacional mallorquín con más Mundiales, Miguel Ángel Nadal, ve una buena oportunidad en este Mundial para Marco de jugar un papel importante.

Así lo decía en Deportes Cope Baleares Nadal: "Marco, después de pasar un año difícil el año pasado, si salía o si no salía, tenía una ambición personal en vista al Mundial; le favorece el hecho de acabar contrato respecto a esta cita, ha dado un paso hacia adelante en su rendimiento en el Real Madrid. Es una de las citas importantes para un deportista y Marco ya tiene parte de esa experiencia pese a su juventud y el haber jugando ya un Mundial, puede tener un peso importante en la selección, después ya veremos el futuro cómo le irá".

Mientras el protagonista, Marco Asensio, se ha mostrado muy ilusionado ante la cita que arranca mañana ante Costa Rica, en una entrevista en Marca: "Muy contento por estar aquí, era un objetivo que tenía en mente hacía tiempo. El trabajo en mi club también tenía ese objetiivo de ir al Mundial, Luis Enrique me dio esa oportunidad, la supe aprovechar. Con ganas de pelear, seguir luchando y conseguir cosas grandes con la selección. Me da igual, es un Mundial diferente en mitad de la temporada, decide la FIFA y tenemos que adaptarnos. Me da igual si es en verano o en invierno".

Marco admite que ha añadido cosas a su juego que le eran imprescindibiles a Luis Enrique para acabar de tener ese protagonismo: "Al final entendí lo que me pedía Luis Enrique, no se trata de ser un guerrero o no, sino conceptos que no tenía y que para él son importantes para un atacante, tanto en defensa como en ataque. Trabajé para entenderlo y se nota en el campo, el poder dar lo que quiere mi entrenador me satisface mucho".

El ex mallorquinista destaca el grupo que hay en España: "Sobre todo es la unión, que todos vayamos a una, tenemos el objetivo muy claro, sabemos que la convivencia es muy importante porque estamos muchos días juntos, todos vamos a una y tenemos la máxima predisposición, no hay ningún tipo de egoísmo por parte de nadie, en eso se basa la selección española".

??? ¡¡????????!! ¿Empezamos el día con alegría de goles?



Pues venga, dejo aquí estas maravillas de @marcoasensio10 y Gavi (con taconazo del "capi" @5sergiob) y me voy al IBC, que hoy es día de rueda de prensa oficial.



?? ¡¡ESTO EMPIEZA YA!!#VamosEspaña | #Catar2022pic.twitter.com/ETNkOc53eb — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 22, 2022









En cuanto al futuro, sigue siendo un misterio si renovará o no por el Real Madrid: "Nunca se sabe qué puede pasar, el que decide es el Real Madrid también, no es una cosa que depende sólo de mí. Después del Mundial se tomará una decisión, nunca se sabe, ojalá se diesen todas las cosas para quedarme en el Real Madrid diez años más".

Finalmente, en esta entrevista en Marca, Marco bromea con el streaming de su seleccionador y admite que si un día aparece por ahí será por algo bueno: "Lo estuvimos viendo, ojalá pueda salir en uno de sus streamings un día será buena señal de que lo hemos hecho bien".