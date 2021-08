Marc Tur: "Ni soy el primer olímpico homosexual ni espero ser el último"

Marc Tur, el marchador de Santa Eulalia del Río que perdió la medalla de bronce en los últimos 150 metros de la prueba olímpica de los 50 km marcha, ha hablado abiertamente sobre su homosexualidad en sus distintas redes sociales, lanzando un mensaje muy importante para avanzar en la visibilidad dentro del mundo del deporte, que adquiere más dimensión si cabe después de su brillante papel en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Soy abiertamente gay, ni soy de los primeros Olímpicos homosexuales en reconocerlo, ni espero ser de los últimos por el hecho de darle más visibilidad al colectivo. Ellos me ayudaron a romper con mis inseguridades, mis miedos y me enseñaron a luchar por lo que quiero sin importar. El resto, aunque parezca mentira, esos sentimientos negativos que pude llegar a tener en su día los he transformado en algo por lo que luchar y me ayuda a sacar todas mis fuerzas cuando estoy compitiendo. En un mundo en el que todavía queda mucho por hacer, cada granito cuenta”, escribió Marc Tur en su cuenta de Twitter.