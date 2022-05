Manu Molina: "Me voy con la cabeza alta de haber dado todo"

Otra despedida en la Unión Deportiva Ibiza tras el acto de homenaje a Javi Lara y David Morillas de la semana pasada, el centrocampista Manu Molina ha dicho adiós a la afición a través de una carta que ha publicado este martes 31 de Mayo de 2022.

El jugador lamenta no haber podido despedirse ante la afición y se muestra muy agradecido al club, los técnicos y los compañeros por la etapa vivida en la isla en los últimos dos años. Llegó procedente de la Balompédica Linense y fue un jugador clave en Segunda B para conseguir el ascenso. Esta temporada ha sido un fijo para Juan Carlos Carcedo y para Paco Jémez, pero la nueva dirección deportiva ha decidido no renovar su contrato.

Molina comienza diciendo que "hoy toca decir adiós y dar las gracias a todos por haberme hecho vivir momentos inolvidables y hacer que tanto mi familia como yo siempre llevemos a la isla en nuestro corazón. Han sido dos temporadas increíbles en las que hemos escrito renglones de oro en el libro de la historia de este club".

Además, recuerda el duro trance vivido con su tumor la pasada temporada, episodio en el que se sintió muy arropado: "No me quiero olvidar del apoyo que recibí de todos ustedes cuando me diagnosticaron una enfermedad de la que por suerte estoy recuperado y pude vivir con ustedes en las gradas el ascenso en Badajoz".

Añade que "este año hemos demostrado que este club está más que preparado para competir en el fútbol profesional y que seguro disfrutará de grandes momentos en el futuro. Me voy con la cabeza alta de haber dado todo por esta camiseta hasta el último minuto".

Después de agradecer a los técnicos, compañeros, Amadeo y familia Salvo, Fernando Soriano y trabajadores del club, se dirige a la afición lamentando no poder despedirse en persona: "Me hubiera gustado despedirme rodeado de todos ustedes pero no ha sido posible".

Concluye la carta eternamente agradecido a esta etapa vivida en Ibiza.