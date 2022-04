Manolo Reina, el portero de un ciclo histórico, cumple 37 años

Un ciclo parece acabarse en el RCD Mallorca, jugadores que han marcado la historia reciente del club y el cambio de tendencia parecen estar llegando al final del trayecto, o quizá no, quién sabe. Jugadores como Salva Sevilla y Manolo Reina no se sabe si continuarán más allá de este mes de Junio. Ambos acaban contrato y no hay noticias sobre una posible renovación a la vista.

De hecho, Manolo Reina cumple hoy 37 años, hace pocas semanas Salva Sevilla cumplía 38, sin que el club les haya pasado una oferta de renovación, mientras en Málaga dan por hecho que el meta de la tierra pueda firmar su último contrato en la Costa del Sol. Eso se verá más adelante, lo importante para jugadores, club y afición es salvar la categoría, y en ello están con la llegada además de un nuevo técnico como Javier Aguirre.

Getafe es el punto de partida para la operación permanencia encomendada a Javier Aguirre, abren el fuego mañana a las 14h el Coliseum Alfonso Pérez ante un equipo que también hace seis jornadas que no gana. Reina es un jugador querido por la afición y que por su forma de ser se hace notar en el equipo. Es sin duda uno de los líderes del grupo, más allá de los rumores que se alimentan siempre en torno a su posible influencia, sus compañeros le atribuyen ese liderazgo junto a otros jugadores como Raíllo, Salva, Dani... Lo hacía el propio Antonio Sánchez en Deportes Cope Baleares y lo hacía además con una sonrisa.

Si no fuera así, raro sería ver a un jugador sonreír cuando se refiere a su compañero. Es indudable que para Reina no estará siendo un trago fácil de pasar. De indiscutible al banquillo para un portero en la recta final de su carrera no es fácil de asumir y compromete ese final de carrera precisamente. Pero ahí estuvo Reina arropando en la despedida a Luis García, el técnico que le había quitado del equipo.

Pero lo primero es el equipo y el malagueño llevaba tiempo con algunas dudas, ha cometido errores que lastraban al equipo.Pero Reina no juega hace tiempo y las cosas no han mejorado, sigue siendo un equipo muy goleado, con números de descenso. Es la misión principal de Aguirre, taponar la herida defensiva. Con ese balance se van al hoyo.

Reina ha sido fundamental en la historia reciente del RCD Mallorca, ha sido indiscutible, pero el fútbol es el momento presente. Sergio Rico tampoco ha aportado sin embargo la gran solvencia que se esperaba y lo que más se le achaca al sevillano es su posición demasiado estática en la portería y que se imponga más en el juego aéreo dada su talla. Rico ha cogido con toda la motivación del mundo su venida al Mallorca porque le ha ofrecido la oportunidad de volver a jugar tras mucho tiempo esperando en el PSG.

Manolo Reina ha disputado un total de 162 partidos con la camiseta del RCD Mallorca, es su quinta temporada y ha jugado en las tres categorías con el equipo bermellón, Segunda B, Segunda A y Primera División. Llegó para el proyecto que debía sacar del pozo al equipo tras caer en Segunda B, lo hizo junto a jugadores como Raíllo, Abdón, Salva Lago (ahora en Huesca). Es historia del RCD Mallorca y su salida, si finalmente se produce, debiera estar a la altura de su ciclo histórico, no por la puerta de atrás. Ojalá que en Primera división.