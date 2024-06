Manolo González, de la Penya Deportiva a ascender al Espanyol a Primera

Los caminos del fútbol son inescrutables, de la Segunda RFEF a ascender a Primera. De los campos modestos de pueblos pequeños, de barrios, del fútbol de césped artificial a los grandes estadios y conseguir un logro fundamental como es retornar a un histórico RCE Espanyol a su sitio, Primera División, con toda la presión sobre sus hombros.

Es el camino de Manolo González, el entusiasta,capaz y trabajador técnico que durante dos temporadas dirigía a la Penya Deportiva Santa Eulalia de Ibiza, donde dejaba su sello personal en el equipo de la Villa del Rio. La pasada temporada, González daba por concluido su ciclo en la isla para volver a su tierra y fichar por el Espanyol B.

Pese a nacer en Lugo, González se ha criado en el fútbol catalán donde compaginaba en un inicio su pasión con el trabajo como conductorde autobuses, lo que habla bien a las claras de lo que le ha costado llegar al fútbol profesional. Entrenó a los juveniles del San Gabriel, Badalona B, Montañesa, Badalona, Ebro y de nuevo Badalona. De ahí saltaría a Santa Eulalia donde dirigía a los blanquillos durante dos temporadas.

Pero la pasada campaña decidía tomar las riendas del Espanyol B, era una oportunidad de ayudar al club blanquiazul en la cantera, lo que no esperaba es que a falta de 12 jornadas para el final sería la solución de casa para ascender al primer equipo con toda la presión. No funcionó con Luis García ni con Luis Miguel Ramis, al final el técnico de la casa iba a tener la responsabilidad en la fase de ascenso en la que han eliminado a los dos equipos asturianos, Sporting y Oviedo.

Han sido semanas muy duras para el técnico, que anoche ya por fin respiraba tranquilo y tenía claro que su fiesta se había acabado tras cenar con el equipo. Se iba a casa a descansar mientras atendía los micrófonos de Cope y a Juanma Castaño. "No hay garantía de que siga entrenando al primer equipo" decía. "No era lo más relevante, lo más relevante era volver a Primera división. ¿Volver al filial? eso es más complicado, tenemos que hablarlo con el club. Me quiero quedar pero yo me hubiera ido fastidiado si no hubiéramos ascendido. Contentísimo, feliz, orgulloso del trabajo. Cada uno tiene que tomar sus decisiones, yo las mías y el club la suya".