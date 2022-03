El Mallorca sale en defensa de su afición

Aunque el día de la semana es Jueves, siguen coleando los efectos del Mallorca-Real Madrid del pasado lunes. Ayer, la Liga anunciaba que había denunciado a la entidad bermellona tras proferirse cánticos contra el Real Madrid por parte de un sector de la grada del Visit Mallorca Estadi y también anunciaba la denuncia de los cánticos racistas contra Vinicius que, en este caso, sí habían podido escucharse con claridad en imágenes recogidas por la televisión.

En el escrito de la Liga se asegura que fueron medio millar los aficionados que profirieron cánticos contra el club madrileño y no han sido pocos los aficionados que han reiterado que esa cantidad es desmesurada. Además, la noticia sobre la acusación de la Liga ha traído consigo generalizaciones sobre la afición bermellona que no han sentado nada bien en el seno del club mallorquín que ha reaccionado esta mañana con la publicación de un mensaje en twitter en el que defiende a la afición mallorquinista

???? Que no paguen justos, leales y ejemplares por unos sin educación ni valores.



?? Nuestra afición merece todo el respeto y la diferenciación entre quien no se sabe comportar (minoría) y quien es ejemplar



?? Solo a partir de ahí se podrá avergonzar a quien no se comporta pic.twitter.com/7W1cE9kthQ — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) March 17, 2022

En dicha publicación, el Mallorca deja varias frases claras y contundentes. "Que no paguen justos, leales y ejemplares por unos sin educación ni valores" escribe el Mallorca que indica que "Nuestra afición merece todo el respeto y la diferenciación entre quien no sabe comportar (minoría) y quien es ejemplar" y añade "Sólo a partir de ahí se podrá avergonzar a quien no se comporta".

En ese sentido, el club mallorquinista está trabajando para identificar a los autores de los cánticos racistas contra Vinicius y, en el caso de ser socios del Mallorca, proceder a su expulsión. ya que si no son socios la situación ya quedará en manos de las autoridades al no poder hacer movimiento alguno el club bermelllón.