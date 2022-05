¡Mallorca es de Primera!

Objetivo alcanzado. Mallorca seguirá siendo de Primera División tras una permanencia agónica en la que el RCD Mallorca consiguió lo más difícil, levantarse de un 2-6 ante el Granada hace unas semanas y acabar dependiendo de sí mismo en Pamplona.

Los bermellones no fallaban y conseguían la victoria con goles en la segunda mitad de Ángel Rodríguez y Grenier, así de caprichoso es el fútbol, un Ángel que ha tenido serias dificultades con el gol este año, que no estaba haciendo un buen partido, pero que fue el hombre clave con un gol muy bien elaborado entre Maffeo, Muriqi y Ángel. Era nada más comenzar la segunda parte y ahí se encarriló el triunfo.

Y también insospechadamente llegaba el segundo gol obra de Grenier, el último de la fila, jugador que parecía llamado a tener un papel residual y que llegó al estar sin equipo, era el encargado de certificar la permanencia. El fútbol es así de caprichoso. Antes, un ex como Budimir estuvo varias veces a punto de amargar la tarde noche al mallorquinismo, pero por fortuna no tuvo puntería. Para colmo, el propio Budimir pisaba accidentalmente a Raíllo, que sufrió una aparatosa y dolorosa herida en la muñeca y tuvo que jugar con un gran ventaje.

Al final del partido mucha tensión soltada, los futbolistas del RCD Mallorca han pasado semanas muy duras y la explosión de júbilo en el césped de El Sadar fue indescriptible,pero no del entrenador Javier Aguirre, que estuvo al margen del jolgorio, nada más concluir el partido se fue con mucha calma a saludar al banquillo local y después hacia el vestuario. Dejaba la fiesta para los jugadores,en una escena que recordaba a otro entrenador carismático como Luis Aragonés, que siempre dejó el protagonismo a los jugadores.

Las escenas que se vivieron en El Sadar fueron muy emotivas. Jugadores llorando como Abdón, el abrazo eterno entre Abdón y Manolo Reina, tanto han pasado juntos, la despedida para el portero que se marcha con el deber cumplido dejando al Mallorca en Primera. Aguirre resumía cómo había vivido las últimas semanas con ese punto tan delicado como fue la derrota ante el Granada, 2-6, quién iba a decir entonces que sería el equipo granadista el que descendería.

"Quiero hacer mención a la expedición de afición de Mallorca, después del 2-6 cualquiera diría váyanse a la mierda, no vamos al estadio, quedaban tres partidos, dos salidas feas, estábamos liquidados, estábamos en segunda división. La gente aguantó a pie firme, en Sevilla logramos un voto de confianza, luego en casa y lo de hoy fantástico. Mando un saludo a la gente que vino y a la que no pudo. A la afición le dedico esta permanencia, a mi mujer que me aguanta hace 44 años, tiene más mérito ella que yo".

Han sido nueve partidos con Aguirre, que cogió al equipo en descenso, de las nueve jornadas el equipo ha estado en cuatro jornadas en descenso, pero al final lo ha conseguido. De alguna forma el fútbol le debía una al mexicano, que hace un par de temporadas estuvo a punto de salvar al Leganés y por un gol se fue a Segunda. Esta vez ha conseguido el milagro con el Mallorca y dirigirá al equipo bermellón la próxima temporada, renovación pactada por conseguir la permanencia.

Uno de los jugadores más aclamados por la afición del Mallorca ha sido Muriqi, el delantero ha caído de pie en el equipo y ha sido el fichaje más determinante del mercado invernal de los últimos años en el Mallorca. Ahora la afición le corea para que se quede, él quiere quedarse pero no será fácil la negociación con la Lazio.

La afición lo celebró en Son Moix donde se juntaron cientos de personas para seguirlo en pantalla gigante y posteriormente en la plaza de las tortugas

