Maffeo pide disculpas por su comentario y Jaume Costa le apoya

Pablo Maffeo fue una de las novedades del RCD Mallorca en el encuentro del sábado junto a Reina, Russo y Galarreta. El lateral venía de una lesión que se produjo el 19 de Septiembre en el encuentro ante el Villarreal. Su reaparición no pudo ser más feliz ya que fue el mejor de su equipo en la primera parte e igualmente de los destacados en la segunda mitad. Suyo fue el centro que remataron al alimón Baba y Ángel en el gol del RCD Mallorca en el minuto 75 de partido.

Sin embargo, el barcelonés también fue protagonista de la gran trifulca que se armó al final de la primera parte por un comentario dirigido al banquillo del Levante y según parece al técnico Paco López. Según Movistar, Maffeo habría dicho "cállate que te quedan dos días" (curiosamente Paco López era destituido anoche en el Levante). La frase incendió el banquillo granota en el que reaccionó Paco López con mucho enfado, y que fue calmado por el segundo entrenador bermellón Pedro Rostoll que estuvo con él en todo momento. El más exaltado fue el segundo entrenador, hermano del técnico, Toni López, que fue expulsado por el colegiado Muñiz Ruiz.

En toda esta secuencia de tensión camino de los vestuarios se pudo ver a varios jugadores de uno y otro equipo encarándose y empujándose en un tumulto de gente en el que también había miembros de seguridad tratando de separar. Afortunadamente no pasó a mayores y a la salida de vestuarios se pudo ver a Luis García hablando con Paco López. El técnico bermellón pidió prudencia al poner en boca de su jugador frases que no estuvieran confirmadas, pero también fue claro en censurar un comentario de ese tipo si había sido así: "cuidado con afirmar con cosas que no estén confirmadas, yo no he podido oírlo. Si ha dicho eso le regañaré".

Pablo Maffeo a Paco López: "Cállate, te quedan dos días". La frase que provocó la trifulca según ha informado @fabioingoglia en #LaCasaDelFútbolhttps://t.co/DvjOLpMna2 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 2, 2021



Tras el partido, Maffeo publicó un tuit en el que reconocía haberse equivocado y pedía disculpas por su comentario al técnico rival.

A veces la tensión lleva a equivocarnos. Lamento lo sucedido, tomo nota y seguro que voy a aprender.???? — Pablo Maffeo (@pablomaffeo) October 2, 2021

Según viene contando Deportes Cope Baleares, el comentario desafortunado y reprochable del jugador del RCD Mallorca se produjo tras haber estado recibiendo también comentarios desde el banquillo levantinista. El partido estaba caliente, Roger y Maffeo habían tenido algún intercambio, después los jugadores del RCD Mallorca pidieron la segunda amarilla para el delantero en una falta en el centro del campo. Algún comentario recibió el lateral bermellón que le encendió y provocó que cometiera ese error por el que se ha disculpado.

Su compañero Jaume Costa salió en su defensa.

Amigo, eres un gran tipo y una buena persona! Todos nos equivocamos alguna vez (yo muchas) y quien diga lo contrario miente. Te honra pedir perdón y te hace mas grande si cabe. Contigo al fin del mundo!?? https://t.co/w1csFnATZQ — Jaume Costa (@jaumecosta11) October 3, 2021





