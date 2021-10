Luis García: "Voy a terminar con tres años más de vida"

El duelo contra el Levante ha marcado la temperatura de lo que va a ser esta temporada del RCD Mallorca en la que cualquier punto va a ser muy peleado. Ese encuentro estuvo marcado por la tensión de dos equipos que necesitaban ganar, uno porque no lo había hecho, el Levante, y otro porque llevaba cuatro partidos sin hacerlo, el Mallorca.

Se vivieron momentos de mucha tensión, en especial al acabar la primera parte producto de los calentones del partido y algún intercambio verbal. Un encuentro con muchas faltas, poco fútbol y un Mallorca que sólo en la segunda fue algo mejor que los valencianos. Pero aún así la victoria se pudo escapar por uno de esos penaltis VAR de manos que pasaban por ahí y que se están pitando. Reina debuto el lanzamiento de Morales y daba la tercera victoria a los bermellones tras el gol más extraño que se recuerda en Son Moix, entre Ángel y Baba, que celebraron los dos. El acta arbitral se lo da a Ángel como había dicho Pedro Martín en Tiempo de Juego.

El técnico Luis García tiene claro que cada triunfo va a ser un sufrimiento pero no está de acuerdo en que esta victoria rompiera una mala dinámica:

"Si estamos en mitad de tabla todo el año no me podéis hablar de mala dinámica. Me decís un punto de 12, pero yo no considero mal resultado el empate contra el Villarreal. Es mi opinión, si queréis que cuando me digáis algo yo diga sí y me calle... soy así y me gusta debatir. No estamos en una mala dinámica, tuvimos una derrota contra Osasuna 2-3, qué vas a hacer, levantarte y trabajar. Ahora si estuviéramos en descenso o el penúltimo. El equipo quitando el partido del Real Madrid ha competido en todos los partidos y eso es lo que tenemos que hacer. Nos va a costar mucho, lo que nos ha costado ganar al Levante, voy a terminar con tres años más este año. Ahora por ganar no estamos en un buena dinámica, hemos ganado un partido. Lo que importa es que hemos sumado once puntos en ocho partidos".

El técnico se muestra contento con el rendimiento de su equipo y la capacidad de sufrimiento de sus jugadores. También tiene palabras de elogio para Manolo Reina que volvía al equipo:

"La experiencia es un grado, hay una jugada en la que no ha estado bien y no sabía a dónde iba, los porteros se equivocan. Luego en el penalti ha estado magistral, es un portero tranquilo que sabe estar y leer los partidos, está haciendo una temporada muy buena. Y Greiff nos demuestra en los entrenamientos que puede ser un gran portero. No descarto que pueda volver a jugar Greiff".

El parón liguero servirá para seguir recuperando efectivos, Costa acabó el partido con algunas molestias, Russo aparentemente no se resintió y Maffeo también con alguna molestia en su reaparición y tras ser el mejor de su equipo. Queda pendiente la evolución de Raíllo, Sedlar y Kubo, a los que aparentemente todavía les quedan semanas.