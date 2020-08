Luis García Plaza: “Hemos heredado esta situación y hay jugadores que tienen que salir sí o sí , no queda otra

Luis García Plaza , entrenador del Mallorca, ha comparecido este mediodía en una rueda de prensa telemática, de cara a su primer choque amistoso contra el Levante (equipo de Primera División), en un encuentro que tendrá lugar este jueves a las 20.30 horas. El técnico ha hablado sobre uno de los temas que más preocupa con vistas a la preparación de la temporada: la situación de overbooking en la plantilla bermellona.

“Es una situación que hemos heredado, creo que no es la más correcta, es mi humilde opinión, pero es la que hay. Lo que tenemos que hacer es pensar positivamente y pensar que esos jugadores que tienen que salir sí o sí, llegarán a salir. Y nosotros tenemos que seguir trabajando con el bloque que queremos que empiece la liga con nosotros”, ha sentenciado.

En cuanto a las posiciones a reforzar, Luis García plaza ha mostrado su preocupación por el lateral zurdo y ha insistido en que necesitan, sí o sí, un fichaje para esta posición: “Necesitamos un jugador en el lateral izquierdo, sólo tenemos a Rafa (Obrador). No tiene que salir nadie para que traigamos un lateral izquierdo y creo que el club está haciendo todos los esfuerzos posibles, también en coordinación conmigo, para intentar traerlo”, ha manifestado el técnico.

También ha hablado sobre Luka Romero, joven promesa del club. “Luka está más hecho a nivel muscular. Y por su posición sus errores no son tan graves como el lateral. Me gusta mucho, es muy joven pero tenemos una perla que hay que cuidarla de verdad, e introduciéndose, me ha enamorado en 15 días".

“Si son 26, que nos dejen tener 30 futbolistas. Porque si vamos a tener que jugar miércoles - domingo, miércoles - domingo, suena un poco raro. Además sería una categoría dificilísima”, ha opinado Luis García en relación a la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol de una Segunda de 24 equipos, e incluso hasta de 26, como ha propuesto la AFE.

El Mallorca viajará mañana a Murcia y 27 jugadores son los elegidos por Luis García Plaza para comenzar a preparar la próxima temporada.