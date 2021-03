Luis García: "Es penalti tal y como se pita hoy pero para mí no lo es"

La primera derrota lejos de Son Moix llegó y no será porque no avisara el entrenador Luis García el viernes en la previa del encuentro. El técnico no lo veía claro porque conocía del peligro del Sporting, que ya le había hecho pasar muy mal rato en Son Moix en la primera vuelta, y porque en Segunda División cuando das algo por factible es cuando llegan los tropiezos.

Seguramente se refería al entorno pero quizá Luis García había avisado porque algo pudiera haber notado en los que juegan, que no es que se relajen porque en este Mallorca nadie parece relajarse, pero en Gijón mostraron un nivel inferior a su rival, menos ritmo de juego, menos energía, no fueron dominadores del balón, no ganaron los duelos, sufrieron mucho en el mano a mano con el rival. En suma, el Sporting parecía tener un marcha más.

Los rojiblancos ya habían provocado dos claras ocasiones de peligro cuando llegó la jugada que rompió el partido y que a la postre pesaría mucho porque el Mallorca está acostumbrado a ir por delante en el marcador. El penalti que nadie había visto pero que Javi Fuego con su veteranía, consciente de cómo se está pitando hoy en día, hizo que todos vieran. En un córner Antonio Sánchez perseguía a Javi Fuego y en un lance totalmente fortuito en el que el mallorquín está mirando el balón pisa a Fuego. Éste al notar el contacto se quedó tendido en el césped a la espera de la revisión del VAR.

Los propios jugadores del Sporting se encargaron de mandar el balón fuera para que fuera auxiliado su compañero y obviamente se pudiera revisar la jugada. Tras ser advertido por Sagués Oscoz, colegiado del VAR, el colegiado Muñiz Ruiz acudía al monitor y decidía pena máxima.

Djurdjevic no falló ante Reina. Preguntado el portero sobre el penalti, el malagueño, que sólo ha encajado por cierto seis goles fuera de Son Moix, se mostró contrariado: "no entiendo nada, estos penaltis yo no entiendo nada ni a favor ni en contra. Es la línea que hay para pitar penaltis y es lo que hay, tendremos que ir con cuidado y a ver si otro descuido de estos de un pisotón sea a nuestro favor".

El técnico Luis García Plaza fue muy claro al respecto y lo resumió en una contradicción: "es penalti, tal y como están pitando es penalti. Lo vemos en otros partidos, bajo mi punto de vista ninguno de estos penaltis lo es. Es decir, es penalti porque se están pitando pero para mí ninguno debería pitarse, sabemos que es lo que hay ahora,llegará un momento en el que no podrás ni arrimarte al jugador que marcas. Vamos a buscar que alguno deje el pie y que le pisen. Ya digo, es penalti pero como persona de fútbol para mí ninguno de todos estos que se están pitando son penalti".

Por ahora el Mallorca no ha sido ni mucho menos de los equipos con más castigo, al contrario, es el segundo al que más penaltis le han pitado a favor, con ocho, mientras que en contra el de El Molinón ha sido el segundo penalti en contra. Es verdad que juega mucho más en campo contrario y llega más a la otra área de lo que se juega en la propia, y que sus jugadores están bastante advertidos.

El RCD Mallorca desaprovechó una oportunidad de haber puesto a ocho puntos de la tercera plaza pero no fue su día. El sábado reciben al Oviedo con seis jugadores advertidos de suspensión: Valjent, Raíllo, Russo, Oliván, Galarreta, Antonio Sánchez.