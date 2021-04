Luis García: "Nos quedan siete finales"

El RCD Mallorca tratará de dar un golpe de gracia al ascenso ganando hoy en la Nova Creu Alta de Sabadell y aprovechar de esta forma el empate de ayer del Almería en Miranda de Ebro. Los bermellones le llevan en este momento seis puntos a los rojiblancos (68 por 62), por lo que de conseguir la victoria ante el CE Sadadell se pondrían con nueve puntos de margen a falta de seis jornadas.

Luis García se ha llevado a toda la plantilla a Barcelona para el encuentro de esta noche (21h, Movistar), incluidos los dos jugadores recuperados del covid, Antonio Sánchez y Lago Junior, aunque el técnico matizaba que es poco probable incluso que se vistan, "vienen de estar en su casa" recordaba el entrenador.

También el técnico reconocía que Abdón Prats y Baba eran seria duda para el encuentro y que un jugador que no reveló había sufrido algunos síntomas por lo que no se sabe si estará diponible. Por contra recupera a su máximo goleador, Amath Ndiaye y Sedlar tras cumplir sanción ambos jugadores.

En frente no estará el jugador cedido por el RCD Mallorca Juan Diego Molina "Stoichkov" por la penalización económica en el caso de jugar ante los bermellones, cláusula que puso a los jugadores cedidos esta temporada. Curiosamente el gaditano dio el pase de gol de Dani Rodríguez en el 85' en el encuentro disputado en la primera vuelta en Son Moix.

El técnico Luis García ha tratado de quitarle hierro a la derrota en Castellón y valorar cosas positivas que hizo su equipo. Ve diferencias entre los dos partidos consecutivos fuera de casa: "Con estilos diferentes el Sabadell y el Castellón, son equipos opuestos. Nos van a hacer trabajar más en el aspecto defensivo pero quizá nos den también más posibilidades de contraataque. Pero el equipo está anímicamente bien, está fuerte, sabiendo que iba a ser largo,que nos quedan siete finales y que estamos en un situación buena que hubiéramos firmado todos. Al equipo le veo enchufado".

Luis García hizo una defensa encendida de sus jugadores al más puro estilo Luis Aragonés también su etapa bermellona: "cuando vi el partido del Almería y el Espanyol dije hostia... que nosotros estemos cerca aguantando al Espanyol, creo que no le cogeremos, y esa distancia con el Almería o al Almería, es como para que estos jugadores tengan un refuerzo de todos los que rodean al equipo, pase lo que pase. La temporada que están haciendo es de sombrero. Almería y Leganés nos sacan diez millones de prespuesto. Qué queremos que subamos faltando cinco jornadas. Vamos a ver la realidad de la Segunda y lo que cuesta. Se merecen un refuerzo de la hostia".

Sobre el Sabadell decía que "aún está todo por decidir. El Sabadell es un equipo con una salida de balón muy automatizada, parece un equipo que intenta dominar y por A o por B no les está saliendo. Ellos quieren el balón y compiten contigo en la posesión. Es de los mejores equipos desde atrás".

En cuanto a Stoichkov ver lógico que no esté, "no sé la cantidad pero creo que tienen que pagar. Tiene contrato aquí el año que viene y si conseguimos ascender el contrato le mejorará y es raro. Lo normal es que no juegue. Tuve una relación buenísima, no está aquí porque no quiere él, no tengo ningún problema con él. Quería salir. El año que viene es jugador mío en Primera o en Segunda".