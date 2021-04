No será un paseo triunfal, eso parece claro. El RCD Mallorca puede ganar a cualquiera pero también perder con cualquier rival. Ha ganado mucho más de lo que ha perdido y por ello tiene la privilegiada posición que ocupa, ascenso directo y ocho puntos de margen a la espera de lo que haga el Almería ante el Espanyol en el partidazo de hoy.

Pero en las últimas cinco jornadas los bermellones sólo han ganado dos partidos y llevan cuatro salidas sin ganar, siendo los mejores fuera de casa todavía en la competición. Lo que antes eran triunfos ahora no está tan claro, porque todos conceden muy poco, los de abajo se juegan la categoría y se cierran como hizo el Castellón con gran abnegación. Si el Mallorca no marca primero lo tiene muy difícil, de hecho volvió a ser incapaz de remontar un partido, algo que lleva dos años sin hacer.

El técnico Luis García sigue alertando al entorno y predicando una preparación para el sufrimiento. Lo ha hecho cuando ha ganado y lo ha vuelto a hacer cuando ha perdido. "Va a ser largo y nos esperan partidos muy duros y difíciles". Añade que su equipo necesita mucho esfuezo para ganar sus partidos porque "no somos tan buenos como para arrasar y ganar todos los partidos y hacer 90 puntos. Somos un equipo que trabaja bien, que hace las cosas muy bien,que no estuvimos afortunados en Castellón. Vamos a seguir peleando haga lo que haga el Almería porque vamos a ir a Sabadell que se estará jugando la vida. Tendremos que dominar el partido, generar ocasiones e intentar transformarlas".

El preparador niega que haya dudas o nervios en el equipo:"No nervios no, ojalá pase otra cosa pero si me dicen que llego al último partido de liga dependiendo de nosotros, de ganar, lo firmo. No podemos estar nerviosos con ocho puntos de distancia, sean siete o sean cinco" (en función de lo que pase hoy).

Sobre el descenso de rendimiento fuera de Son Moix afirma que "cuando me preguntabais por qué no ganábamos tanto en casa como fuera no sabía contestarlo y ahora igual. Nosotros necesitamos jugar de la misma manera en cualquier campo y creo que a veces las cosas que nos salían fuera ahora nos salen en casa, como el saque de banda a los 50 segundos. Por qué ahora fuera no, no lo sé. Ahora nos viene un rival duro porque se van a agarrar a cualquier punto cualquier jugada para sumar. Tenemos que estar tranquilos, mejorar lo que tengamos que mejorar siempre con autocrítica que es algo que este equipo siempre ha hecho".

Los bermellones disfrutan de dos días de descanso hoy y mañana para empezar a preparar el duelo de la Nova Creu Alta el miércoles. Recuperan a Amath y Sedlar tras cumplir sanción y tendrán la duda del delantero Abdón Prats por una lesión muscular que ya le hizo perderse el partido en Castellón. Además siguen de baja por covid Antonio Sánchez y Lago Junior.