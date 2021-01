Luis García: "Estamos viendo otro tipo de fútbol que nunca había existido"

Nunca ha vivido un partido con su equipo el RCD Mallorca con su afición. Es la realidad a la que se enfrenta Luis García cada semana, como le ocurre al resto de profesionales en esta etapa covid. En el caso del preparador bermellón, al estrenarse en el banquillo del Mallorca esta temporada, no ha podido disfrutar del apoyo de su parroquia, y máxime en una primera vuelta que ha sido excelente y que hubiera provocado una comunión con la afición en el Visit Mallorca estadi.

Pero el técnico va más allá y analiza que lo que estamos viendo en este momento "es otro fútbol que nunca había existido", en el que jugar de local no tiene ninguna incidencia, en el que no hay factor ambiental que es determinante en el deporte en vivo. Así lo manifestaba en una charla Luis García en los medios del RCD Mallorca:

"Estamos viendo otro tipo de fútbol que nunca se había visto, que no había existido. Necesitamos a la gente, es lo que te da la salsa. Siempre lo digo, en casa sobre todo te ayudan muchísimo. Fuera vas ganando y a lo mejor el otro equipo viene, la gente aprieta e influye. Pero estamos todos igual, por eso digo que los 42 puntos que llevamos es para estar muy contento, y ahora a afrontar la seguna vuelta con optimismo pero sabiendo que no es fácil aguantar este ritmo, los rivales que tenemos son muy buenos. Hasta ahora les hemos demostrado que podemos competir con ellos, hasta ahora quizá no contaban con nosotros para estar tan arriba, sí como uno de los buenos. Pero estamos demostrando que podemos competir con ellos y ojalá sigamos así".

Luis García admite que hay cosas que como todo el mundo, en todos los órdenes de la vida, se echan mucho de menos, escenas cotidianas que no se pueden dar, también en la rutina de un equipo: "Echamos de menos cosas del día a día, no poder cambiarnos en el vestuario, una comida juntos, ni una foto de esas de vestuario. Al final los jugadores necesitan rutinas que han hecho toda la vida que ahora no se pueden hacer. Pero no somos ajenos a la sociedad, somos unos privilegiados, tenemos dos PCRs, todos los días test de antígenos, eso no lo pueden hacer la mayoría en su trabajo. Hay que mantener la calma y saber que somos privilegiados por hacer nuestro trabajo, tenemos que respetar eso, ser humildes y saber que hay gente que no está pudiendo ni trabajar".

Finalmente, Luis García admite que no sabía qué se encontraría porque el Mallorca acababa de descender y el grupo de jugadores estaba acostumbrado a un entrenador de tres años, como Vicente Moreno, "que es algo que siempre deja poso". Pero agradece que la integración con el grupo de jugadores ha sido muy buena.