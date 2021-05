Luis García: "Ahora sí hay una opción clara de subir"

Luis García ha sido muy claro hoy en la previa del partido que enfrentará mañana al Real Mallorca con el Tenerife y que puede suponer, en el caso de que hoy el Almería sí puntue y evite el ascenso sin jugar el partido de los bermellones, el retorno a Primera División del equipo balear si gana o logra un punto en el Heliodoro Rodríguez López. El técnico ha reconocido que "ahora" si hay una opción real de ascenso para los rojillos pero que su cabeza está "totalmente centrada en el partido de mañana" y no en el de hoy en Cartagena.

“Cuando llevas tanto tiempo luchando por un objetivo quieres que llegue lo antes posible. Ahora no es fácil aislarse. Si no es hoy, o no es mañana, aún tenemos dos oportunidades más. Yo confío en que el equipo de la cara y tenemos un vestuario que sabe lo que es esto. Tenemos que estar tranquilos y centrarnos en lo nuestro, ha explicado el técnico que de hecho ha desvelado que ha recibido mensajes de amigos felicitándole por el ascenso. "He sido un poco antipático con amigos que me han escrito. Les he dicho que no me feliciten todavía, yo soy de festejar las cosas cuando llegan y creo que debe ser así", ha explicado Luis García.

Ha confirmado, además, el entrenador del Real Mallorca, que a Tenerife irán todos los jugadores convocados incluídos Leo y Luka Romero, dos jugadores del filial que han ayudado al equipo a lo largo de la temporada y que, en el caso de Luka Romero han llegado a ser parte más que destacada durante la presente temporada.