Luis García: "Ahora es cuando se ve a los equipos"

Luis García repetía tras el partido de pesadilla que vivió su equipo en el Fernando Torres que ya tuvieron un momento similar en la primera vuelta con tres jornadas sin ganar y que lo corrigieron. Lo decía porque el técnico sabe que tiene que buscar refuerzos en el peor momento de la temporada, lo que es paradójico en un equipo que está nada menos que en ascenso directo. Luis García lo repetía porque tiene que hacer reaccionar a su equipo de un KO descomunal. Si fuera un púgil, se podría decir que está en el rincón y le están aplicando una toalla fría y al que tratan de reanimar porque no sabe dónde está.

El hasta ahora líder de la Liga Smartbank no está acostumbrado a llevarse sopapos de esta naturaleza, no es ya el 4-1, es que en el primer tiempo iba 3-0 y lo peor es que por errores propios. Si el Mallorca ha sido algo esta temporada es un equipo seguro y solvente defensivamente, empezando por la portería, un equipo que había encajado seis goles tan solo fuera de casa hasta ahora y que encajó en una sola noche casi tantos. Ahora encadena tres partidos sin ganar, dos derrotas fuera de casa, Sporting y Fuenlabrada y un empate en casa ante el Oviedo, un punto y un gol en tres partidos.

Pero lo más inexplicable es que el Mallorca no ha podido ganar al Fuenlabrada esta temporada en tres partidos, es su verdugo liguero y copero, le ha metido nueve goles en tres partidos, y ante los fuenlabreños los porteros del RCD Mallorca han vivido pesadillas, Manolo Reina y Miquel Parera. Algo de difícil explicación.

Un equipo que llevaba 18 jornadas invicto en la primera vuelta cuando el Fuenlabrada le desquició en Son Moix y se llevó la victoria 2-3. En ambos partidos de liga se han producido fenómenos extraños determinantes, los errores del portero Manolo Reina. Tantas veces héroe y salvador, el malagueño se ha estrellado esta temporada en el Fuenlabrada, para estupor de sus compañeros y del entrenador Luis García. Un ascenso empieza por la seguridad defensiva, el Mallorca ha sido esta temporada un equipo de éxito por su gran trabajo defensivo, su fortaleza en el cuerpo a cuerpo, su buena corrección táctica, la solvencia de su triángulo Reina-Valjent-Raíllo pero también con un equipo solidario en el que todos trabajan. Como ante el Sporting, el Mallorca dio imagen de fragilidad defensiva, bien es cierto que con un equipo cambiado por las ausencias de Valjent o Antonio Sánchez, además de la baja de las últimas semanas de Galarreta que había sido un jugador importante en ataque y defensa. Baba no estaba jugando mal tampoco. El mal de ayer es colectivo y empieza por la inseguridad generada en la portería.

En el primer gol de anoche, Reina no se hace con el control de un balón y permite que Pinchi marque un gol cómico. El segundo es casi más cómico, tras una acción defensiva de Abdón que persigue a su par tras una pérdida, la cesión de Abdón es devuelta de nuevo por Reina con un pase en el área para el delantero que no puede llegar al balón ante la viveza del propio Pinchi. El tercer gol ya es un penalti de los de ahora, una pierna que anda por ahí de Mboula aunque no hace nada por zancadillear al rival y que transforma Nteka.

No acaba ahí la cuestión de los porteros bermellones con el Fuenlabrada, ya que Miquel Parera en la Copa del Rey también tuvo una desgracia con un balón que le cedieron y que, tras un mal bote, le pasó por debajo de la bota convirtiéndose en un gol trágico para un portero. El propio Luis García se preguntaba qué les había pasado con este equipo.

En primer lugar, el técnico decía que "ni en ataque ni en defensa ni en concentración, nos han ganado en todo en la primera parte. Cometemos errores individuales que marcan el partido porque a veces pasa. La primera parte es muy mala. En la segunda sí ha habido un momento que nos podíamos enganchar si marcamos el 2-3. Pero el 3-0 era una rémora y además justo, nos superaron en todo, a mí el primero. Nos tenemos que levantar porque el jueves tenemos otro. Es la misma dinámica que tuvimos al final de la primera vuelta y ganamos. Es verdad que con el Fuenlabrada nos pasa absolutamente de todo, es una locura".

Precisamente en ese de todo están los errores de los porteros y en concreto del meta titular. Afirma el técnico:" la primera parte calificarla como queráis. Manolo (Reina) lleva una temporada genial y estos dos partidos le ocurren cosas que no son lógicas, pero te pasan. La primera parte es muy floja en todo y el primero yo".

El técnico tiene claro que va a arropar a su equipo: "nos decían que éramos todos muy buenos y ahora será al revés y con razón. Pero que ellos estén tranquilos, que yo me siento responsable de la situación; ahora es cuando se ve a los equipos, cuando va todo rodado todo el mundo es muy bueno. Y ahora no es así, que estén tranquilos, que saquen su mejor fútbol el jueves. Lástima no podamos corregir mucha cosa antes del jueves, tenemos que estar muy estables. De mi parte se lo he transmitido al acabar el partido, les voy a dar toda la confianza por lo que me han demostrado. No significa que no tengamos que ver en qué estamos fallando y analizarlo".

Restan once jornadas y el RCD Mallorca recibe al jueves al Leganés, un rival que sigue en la pelea por el ascenso. 54 puntos, a siete del RCD Mallorca por lo que lo verá como una oportunidad. También veía una oportunidad en Fuenlabrada el Mallorca y las cuentas de la lechera se quedaron ahí.