Lucía Pinacchio se corona como campeona de España sub 20 en los 400 metros

Lucía Pinacchio estableció este domingo un tiempo de 53.52 para situarse como el tercer mejor tiempo histórico de la categoría sub 20 española, el récord absoluto de Baleares, el campeonato de los 400 metros nacionales, y a todo ello, hay que sumarle la consecución de la marca mínima para el Europeo de Estonia que se disputará en su capital, Tallín.

Tras una carrera de máxima igualdad, Pinacchio logró realizar un sprint excelso en los últimos 50 metros para batir a sus dos grandes rivales, Berta Segura, y Carmen Avilés. En declaraciones a Deportes Cope Mallorca, la atleta isleña nos daba su visión personal de como vivió esta experiencia: " No me esperaba para nada la marca que hice. Venía de unas situaciones complicadas, distintas a la de años anteriores, y sí que iba muy concentrada en lo que quería hacer, ya que sabía que iba a luchar la prueba hasta el final de la mejor forma posible".

Tras pasar unos meses muy complicados por su positivo en Covid-19, y una infección en el estómago que la dejó sin poder competir ni entrenar durante un mes y medio, Pinacchio nos explicaba como había afrontado este duro bache en su carrera: " Ha sido muy duro. Durante todo el año he ido arrastrando una infección de estómago, he pasado mucho tiempo con mis médicos y fisioterapeutas, y sumado al Covid, he tenido que estar varias semanas parada sin poder realizar actividad física. Con el apoyo de mi familia y mis amigos, he ido superando estas barreras. Nunca me hubiera esperado que a falta de 3 semanas para la prueba, me hubiera encontrado en este estado de forma."

Por último, nos ha destacado la importancia de esta prueba ya que era su última posibilidad para conseguir el billete a su gran objetivo, el Europeo que tendrá lugar en Tallín entre el 15 y el 18 de julio. La deportista mallorquina, espera poder realizar un buen papel, y poder superar las 3 rondas que se disputarán en el estadio de Kadriog.